Nano, español en Australia, sobre trabajar un festivo de Navidad: "La hora nos la pagan a 71 dólares la hora"

Una vista panorámica de los rascacielos de la ciudad de Brisbane, al este de Australia.

Australia tiene muchos atractivos naturales y turísticos: playas vírgenes, desiertos y bosques frondosos. Pero también son atractivos sus salarios. En un vídeo para la red social TikTok, Nano Modino, un español que lleva un tiempo residiendo en ese país, revela cuánto ha cobrado por trabajar un festivo: el 26 de diciembre. En su perfil, comparte cómo es su vida al otro lado del mundo.

"Hoy es 26 de diciembre y aquí en Australia es festivo, por lo tanto, la hora nos la pagan a 71,09 dólares australianos (unos 41 euros en la conversión actual). ¡71 dólares, chavales!", celebra en una publicación que ha alcanzado 107 Me Gusta. "Hoy me esperan 7 horas por delante, lo que hace un total de 497 dólares (286 euros en la conversión actual)", añade.

De hecho, asegura que "el trabajo es sencillo". "Simplemente, se trata de cambiar las papeleras de las zonas comunes", explica. "¡Navidad, Navidad, dulce Navidad! ¡Dinero, dinero, yo voy a ganar...!", canta en su vídeo, claramente feliz por el dinero que ingresará. Tras la jornada laboral, y después de siete horas, el mismo reitera que "he hecho casi 500 dólares".

El creador de contenido comparte, a través de su perfil en la red social TikTok, donde acumula más de 25.000 seguidores, cómo es su vida en Gold Coast, en la costa del este australiano y a pocos kilómetros de Brisbane: "Vivimos en el paraíso". En uno de sus vídeos, enseña el apartamento en el que vive, que incluye todo tipo de lujos: unas cuantas piscinas, terraza con vistas al mar, sauna y solarium.

Australia, de moda entre los jóvenes españoles

Australia se ha puesto de moda como destino de trabajo para muchos jóvenes españoles que quieren probar suerte viviendo en otro país. Pero sobre todo por unos salarios que, en España, son inconcebibles.

Los datos respaldan esta popularidad. El salario mínimo nacional en Australia es de aproximadamente 24.95 dólares brutos por hora (14,12 euros), o 948 (536,69 euros) brutos por semana. Además, los sueldos son altos, incluso para empleos no cualificados. Por ejemplo, los empleados de limpieza suelen cobrar alrededor de 28 (15,85 euros)–38 (21,51 euros) dólares por hora.

Además, los visados no son difíciles de obtener. Algunos programas australianos como la Work and Holiday están pensados para jóvenes que quieren financiar su viaje trabajando legalmente en ese país. Aunque para algunos, no merece la pena.