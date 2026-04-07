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Ni un reloj ni una fuente decorativa: la Alhambra esconde en su Patio de los Leones uno de los misterios de ingeniería medieval más fascinantes de España
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Ni un reloj ni una fuente decorativa: la Alhambra esconde en su Patio de los Leones uno de los misterios de ingeniería medieval más fascinantes de España

Un pequeño milagro que todavía hoy asombra a los expertos.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
El patio de los leones de La AlhambraGetty Images/iStockphoto

Todo el mundo ha oído hablar de la Alhambra, ha visto sus patios en fotos o incluso ha paseado por ellos, pero pocos saben que, más allá de su belleza, esconde secretos que no se ven a simple vista. Bajo el mármol, entre fuentes y canales, hay una historia de ingeniería sorprendente que aún hoy desconcierta a expertos y convierte a este monumento en algo mucho más que un símbolo turístico.

Si alguna vez te has parado a contemplar el Patio de los Leones, probablemente hayas pensado que es solo un rincón bonito lleno de mármol y leones. Pero lo que pocos saben es que ese lugar guarda un secreto: su famosa fuente podría tener mecanismos capaces de mover el agua sin necesidad de piezas móviles. Un pequeño milagro de ingeniería medieval que todavía hoy asombra a los expertos.

La hipótesis surge de un vídeo recientemente publicado en el canal de Practical Engineering, en el que reconstruyen una bomba antigua sin piezas móviles que habría servido para elevar agua hasta la Alcazaba de la Alhambra. Un hallazgo que muestra cómo los ingenieros nazaríes lograban soluciones sorprendentemente eficaces con recursos limitados y principios físicos que aún hoy nos resultan fascinantes.

Sobre la Acequia Real

Además de la bomba, la Alhambra contaba con un sistema hidráulico más amplio y sofisticado de lo que mucha gente piensa. La Acequia Real, un acueducto que traía agua desde el río Darro a varios kilómetros de distancia, abastecía no solo a palacios y baños, sino también a jardines, albercas y letrinas, demostrando que cada gota se aprovechaba al máximo en un entorno donde el agua era un recurso precioso.

Lo más sorprendente es que gran parte de estos sistemas funcionaban con principios físicos muy sencillos pero ingeniosos, como el ariete hidráulico o las bombas pulsantes, que utilizaban la propia energía del agua para impulsarla hacia alturas mayores sin necesidad de motores ni electricidad. Técnicas que, aunque parezcan modernas, ya eran perfectamente viables en la época nazarí.

Hoy, aunque el paso del tiempo y los cambios a lo largo de los siglos han borrado muchos de estos mecanismos originales, los historiadores e ingenieros pueden reconstruirlos parcialmente gracias a documentos antiguos, restos arqueológicos y recreaciones modernas. Cada intento de entender cómo funcionaba esta ingeniería nos acerca un poco más a comprender la genialidad de quienes levantaron la Alhambra, donde arte, agua y ciencia se entrelazaban de manera única.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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