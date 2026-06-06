Rusia planea que la mitad de sus drones de largo alcance contra Ucrania sean a reacción: los nuevos Geran-4 vuelan a más de 480 km/h y son mucho más difíciles de interceptar

Agentes de rescate trabajan en un edificio en ruinas tras un ataque ruso con drones en Kiev (Ucrania).

Rusia no hace más que aumentar su capacidad bélica. Ahora, con los nuevos Gen-4. El Kremlin planea llevar a cabo al menos la mitad de sus ataques contra Ucrania con estos drones de largo alcance con sistemas no tripulados propulsados por reactores.

"El enemigo está cambiando constantemente sus tácticas de UAV [Vehículo Aéreo No Tripulado], aumentando su número y mejorando su calidad", explica el comandante jefe de las fuerzas ucranianas, Oleksandr Syrskyi, en una publicación en sus redes sociales el pasado jueves, y consultada por Business Insider. "El agresor planea aumentar la cuota de drones de ataque propulsados por reacción al 50%".

Sus ventajas son claras. Según recoge el medio de comunicación, estos drones turbojet son mucho más rápidos y difíciles de interceptar que los drones de ala delta propulsados por hélice que Rusia utiliza por miles. Syrskyi no aporta en ningún caso prueba para su valoración de los planes rusos, pero escribió que el cambio "presenta nuevos desafíos que requieren una respuesta oportuna".

Rusia amplia su producción de drones a reacción

Aunque el Geran-2, el análogo ruso del Shahed-136 iraní de merodeador, sigue siendo el dron de ataque de largo alcance más utilizado por las fuerzas rusas, el Kremlin ha aumentado "siginificativamente" la producción y uso de drones a reacción, algo que según el diario estadounidense, las defensas aéreas ucranianas actuales podrían tener dificultades para contrarrestar. El Geran-4, según los servicios de inteligencia ucranianos, vuela a velocidades superiores a 300 mph (más de 480 kilómetros por hora).

¿Cómo defiende Ucrania su cielo?

Según el medio de comunicación, las fuerzas de Kiev utilizan ahora una combinación de guerra electrónica, grupos móviles de ametralladoras, misiles y drones interceptores, diseñados para estrellarse contra los temidos Geran-4: estos cuadricópteros se han convertido en una fuerza creciente de las fuerzas ucranianas.

Syrskyi explicó este lunes que solo durante el mes de mayo, el ejercito ucraniano había utilizado drones interceptores para derribar más de 3.500 vehículos aéreos rusos de largo alcance. Para localizar estos drones, el desafío más importante que se encuentran las fuerzas de Kiev es la velocidad (la más rápida jamás registrada: 408 mph, es decir, 656 kilómetros por hora).

"Tenemos que trabajar para el futuro". Por su parte, el asesor ucraniano de drones Serhii Beskrestnov ha advertido a los fabricantes locales que comenzaran a desarrollar soluciones para combatur los turborreactores Geran.