La UE explica por qué no preparó mecanismos ante Mercosur para defender la naranja de Valencia: "Las importaciones de Brasil han caído a 600.000 toneladas"

La Comisión Europea es consciente de que Brasil domina el mercado de los zumos en la Unión Europea pero no considera que eso fuese suficiente como para preactivar algún mecanismo que protegiese la industria citrícola comunitaria en su polémico acuerdo comercial con Mercosur. Es lo que se desprende de una respuesta que la propia Bruselas ha dado al eurodiputado valenciano de Compromís, Vicent Marzà.

El parlamentario presentó una pregunta escrita el mes pasado en la que recordaba que Brasil "domina estructuralmente el mercado europeo del zumo con importaciones medias cercanas a las 900.000 toneladas anuales y picos que, en ejercicios como 2023, superaron el millón de toneladas". "Desde mayo, el Acuerdo Interino UE-Mercosur elimina progresivamente el arancel del 12,2% sobre el zumo brasileño sin contingentes ni salvaguardas específicas".

En su escrito, el eurodiputado también abunda en que la industria transformadora europea absorbe solo el "20% de la producción citrícola", lo que sirve como "mecanismo de regulación del mercado en fresco". Sin embargo, Marzà, de Compromís pero adscrito al grupo de Los Verdes/ALE, incide en que "una presión a la baja sobre los precios del zumo" por la llegada de más zumo brasileño con menos barreras comerciales "puede dejar sin destino cientos de miles de toneladas de cítricos mediterráneos cada campaña".

Por ello, el parlamentario inquiría a la Comisión "por qué razón el zumo de naranja brasileño no ha sido clasificado como producto sensible en el Acuerdo, pese a que Brasil concentra el 80% de la producción mundial" y si Bruselas "prevé introducir mecanismos de salvaguarda automática activables en caso de perturbación del mercado europeo del zumo".

Bruselas responde: "La Comisión sigue supervisando el mercado europeo de zumos"

En su respuesta, que ha llegado este jueves, es Christophe Hansen, comisario europeo de Agricultura y miembro del PP europeo, el encargado de advertir que la situación de Brasil "como principal proveedor mundial de zumo" sí "se tuvo en cuenta", aunque "esto por sí solo no justificó que se tratara el zumo como un producto sujeto a otras medidas específicas".

Durante las negociaciones entre la UE y Mercosur (que llegaron a término a principios de año) se incorporaron "productos sensibles" como la carne de vacuno, la de ave, el arroz, el azúcar, el etanol o la miel. Esto quiere decir que si de repente Mercosur exportara masivamente este tipo de artículos a la Unión Europea (lo que representaría un desafío a los productores europeos) se activarían cláusulas automáticas que levantarían nuevas barreras comerciales.

"La clasificación de productos sensibles en las negociaciones comerciales se basa en una evaluación equilibrada que incluye repercusiones económicas globales y los objetivos de acceso recíproco al mercado", continúa el comisario Hansen. "En virtud del acuerdo con Mercosur, las importaciones a la UE de zumos de cítricos suelen estar sujetas a reducciones arancelarias escalonadas a lo largo de siete a diez años", y en "determinados productos" la reducción del arancel "se limita a un máximo del 50%".

Y aquí el comisario europeo introduce el argumento nuclear con el que responde a Marzà: "Las importaciones de zumo de la Unión Europea han disminuido de unos 1,3 millones de toneladas en 2020 a 600.000 toneladas en 2025".

Sobre si Bruselas activará algún mecanismo de salvaguarda para proteger a los cítricos mediterráneos, el comisario recuerda que se seguirá haciendo ese "seguimiento constante y proactivo" de aquellos productos "sensibles enumerados" en el reglamento que estipula las cláusulas del acuerdo... pero "previa solicitud debidamente justificada de la industria de la Unión afectada, la Comisión podrá ampliar el alcance del seguimiento a cualquier producto distinto".