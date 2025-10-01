Noche de faena de la UME en Ibiza, pero la alerta temprana evita grandes incidentes

La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha intervenido durante la noche este martes en la isla de Ibiza realizando labores de limpieza cerca del aeropuerto, además de achicando agua en viales o viviendas, entre otros lugares. Una intervención necesaria ante las lluvias históricas, las mayores que se recuerdan en la zona en los últimos 40 años.

Así lo ha informado la propia UME en un mensaje en la red social X, recogido por Europa Press, en el que han detallado que han realizado misiones como la limpieza y baldeo en una autovía cercana al Aeropuerto de Ibiza, así como el achique de agua acumulada por las fuertes lluvias en domicilios, garajes y calles.

La UME actúa desde la tarde de ayer en la zona con los cuatro efectivos que permanecen de manera permanente en la isla, y se reforzará el dispositivo con más personal, un total de 152 efectivos.

Este mismo martes, 12 de ellos partieron desde la Comunidad Valenciana en helicóptero para llegar por la tarde a Ibiza, y estaba previsto que el resto, 140 efectivos, llegaran durante la noche en barco desde Valencia junto con vehículos como excavadoras para actuar en infraestructuras y viales afectados.

Las zonas más afectadas por las lluvias son el municipio de Ibiza, Santa Eulària des Riu y Sant Josep de sa Talaia, donde se han producido diversas inundaciones y cortes de carreteras y accesos.

Sin embargo, la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha defendido esta noche desde Ibiza que las alertas "han funcionado" y que han evitado otros incidentes durante el fenómeno meteorológico de "envergadura", como lo ha llamado. Prohens compareció desde el puesto de mando avanzado instalado en el Parque de Bomberos de Ibiza junto al delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, al presidente del Consell de Ibiza, y los alcaldes de la isla.

La dirigente autonómica destacó la coordinación "inmediata" y la rapidez de todas las instituciones y la respuesta de la ciudadanía durante el episodio de fuertes lluvias en la isla. Aunque ha habido padres "preocupados" porque la alerta roja se activó a las 12.00 horas de ayer, coincidiendo con la hora de ir a buscar a sus hijos a las escuelas, defiende que todo el proceso ha avanzado con normalidad.

La jefa del ejecutivo balear ha remarcado también la activación de la Unidad Militar de Emergencias (UME) por parte de la Delegación del Gobierno, con 140 efectivos en barco que han llegado desde Valencia con vehículos como excavadoras para actuar en infraestructuras y viales afectados. Igualmente ha remarcado que el envío por primera vez en Baleares del mensaje a través del sistema EsAlert, pocos minutos después, a las 12.08 horas, ha evitado que se "pudieran colapsar todavía más las vías de acceso o que pudiera haber otros incidentes".

Prohens explicado además que la AEMET ya ha desactivado todas las alertas para la isla y que la coordinación con esta agencia ha sido "perfecta". Las tormentas que han afectado a Ibiza "no estaban previstas", ha recordado la presidenta balear, por lo que se tuvo que pasar durante la mañana de ayer de alerta amarilla, a naranja y después a roja. "Son estos fenómenos meteorológicos que de repente no están previstos y que hacen que cambien las alertas y por lo tanto que cambien los mecanismos", ahondó.

La presidenta también ha informado de que hay dos heridos registrados, los dos leves, pese a que inicialmente se dijo que estaban graves. Diario de Ibiza detalla que las heridas se produjeron por sendas caídas. Uno de los heridos es una persona mayor que cayó en una alcantarilla cuya tapa se había desplazado cuando intentaba cruzar la calle, según detalla el alcalde, Rafael Triguero. "La persona de edad avanzada se fracturó una pierna y el otro accidentado acabó herido en la pierna después de resbalar en la vía pública", se explica. No ha habido que lamentar más daños personales relacionados con el temporal.

Día de revisar los daños

Ahora se tendrán que valorar "todos los daños materiales" provocados por las fuertes lluvias. El presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, ha explicado que se ha habilitado la carpa del recinto ferial para acoger a medio centenar de personas sin techo y procedentes de los asentamientos de la isla, y que la nave principal de este recinto y también las dependencias de Sa Coma se han habilitado para los efectivos de la UME.

Triguero, el alcalde de la ciudad de Ibiza, la zona más afectada de la isla, ha comentado que han sido desalojados 145 turistas del hotel HT Vibra Tropical Garden, sobre el que se ha desprendido parte de un acantilado. También han sido desalojadas cinco viviendas de la calle Lucio Oculacio, ubicadas encima del hotel afectado por el desprendimiento. Además, se estaba estudiando el desalojo de otro hotel en el Paseo Juan Carlos I con 300 turistas alojados.

Con el objetivo de garantizar la seguridad del alumnado y del personal docente, y para favorecer la pronta recuperación de los espacios públicos y del interior de los centros, así como evitar desplazamientos innecesarios durante la jornada de este miércoles, las clases quedarán suspendidas el miércoles 1 de octubre en todos los centros educativos del municipio de Eivissa Vila, en todos los niveles (educación infantil -incluyendo el ciclo 0-3-, primaria, secundaria, universitaria y también enseñanzas de régimen especial como conservatorios y escuelas oficiales de idiomas), incluido el turno de tarde.

Los incidentes registrados en Ibiza hasta la noche han sido un total 179, según el último balance de la Dirección General de Emergencias. Los municipios más afectados han sido Vila con 101, Santa Eulària con 43 y Sant Josep con 30 avisos. Hay vías con problemas de tránsito, pero no de gravedad.

La mayoría de los avisos han estado relacionados con inundaciones de bajos y vía pública, desprendimientos de elementos urbanos, caída de árboles y muros, acumulación de agua en la calzada o riesgo de desbordamiento de torrentes.

La previsión de la Aemet es que continuará lloviendo en la isla en las próximas horas, en cantidades menores a las registradas durante las horas centrales de la mañana, con precipitaciones de 20 a 30 litros por hora.