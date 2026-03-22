Olivia busca desesperadamente un vestido de novia donado por error: "Es como si un trozo de ella estuviera ahí"

Las mudanzas son, por definición, un proceso caótico y agotador.Olivia Delgado, una joven canadiense que acaba de trasladarse desde Surrey hasta la localidad de Squamish (en la provincia de Columbia Británica), lo sabe de buena tinta. Por desgracia, entre el mar de cajas de su última mudanza, extravió su posesión más preciada: su vestido de novia. Así lo relata en un reciente artículo el diario británico The Independent.

La preciada prenda acabó siendo donada por puro accidente al Ejército de Salvación (Salvation Army), una conocida ONG cristiana que gestiona una inmensa red de tiendas de segunda mano en el país norteamericano.

“Estábamos vaciando la casa donde crecimos, un trabajo enorme, y supongo que, de alguna manera, en el proceso, terminó mezclándose con las donaciones de ropa”, explica Olivia, que pasó por el altar el pasado mes de octubre de 2025.

Un vestido con un valor sentimental incalculable

Para la canadiense, no se trata de un simple trozo de tela blanco. El traje tiene un valor emocional incalculable, ya que fue el último gran regalo de su madre, que falleció a causa de un fulminante cáncer cerebral poco antes de que se celebrara el enlace.

“Esta fue una de las últimas cosas que hicimos juntas antes de que se enfermara demasiado para salir de cas", recuerda con profunda tristeza. “Elegimos el vestido juntas, y ella me lo compró. Así que es como si una parte de ella estuviera en ese vestido. Y es muy importante para mí recuperarlo", confiesa.

La esperanza sigue intacta

Desde el Ejército de Salvación le han comunicado que el vestido podría estar colgado en los percheros de cualquiera de las decenas de tiendas benéficas que gestionan en la región. Ante esta aguja en un pajar, Olivia ha recurrido al altavoz de las redes sociales con la esperanza de obrar un milagro.

“Ojalá no estuviera escribiendo esto, pero estoy buscando mi vestido de novia. Me mudé hace poco y, mientras ordenaba los armarios, alguien donó mi vestido por error al Ejército de Salvación en Surrey", arranca su angustiosa publicación en Facebook.

Para facilitar la búsqueda a los internautas, la joven ha compartido todos los detalles posibles: "La donación habría sido a mediados de febrero. El tul de abajo está un poco roto y sucio por las fotos bajo la lluvia, y estoy casi segura de que tiene una o dos manchas de comida, así que debería ser fácil de identificar. Estaba en una bolsa blanca de David's Bridal. Es un vestido Melissa Sweet talla 10”, detalla.

Aunque la codiciada prenda sigue en paradero desconocido, Olivia asegura que sus vecinos se han volcado compartiendo el mensaje y peinando los locales de segunda mano

“Poco a poco vamos tachando elementos de nuestra lista, y espero que aún no se haya vendido”, concluye la novia, negándose a perder la esperanza de devolver el último recuerdo de su madre a casa.