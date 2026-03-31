Pablo Cañete, diseñador de juegos cofrades, 42 años: "Cuando era chico no había nada y ahora nos hemos pasado al otro extremo"

A lo largo de los últimos años, en Andalucía (aunque también en otras zonas de España) están comenzando a abrirse un hueco en el mercado los productos de entretenimiento basados en tradiciones que pasan de generación en generación como la Semana Santa, el Carnaval de Cádiz o la romería de El Rocío.

Siempre respetando la idiosincrasia de cada festividad, han surgido productos que atraen a las personas que participan de manera activa en esas celebraciones. Algunos ejemplos son colecciones de cromos o juegos de mesa.

Una de las personas que ha detectado ese nicho de mercado es Pablo Cañete, quien, a sus 42 años, se ha convertido en diseñador de juegos relacionados con la Semana Santa de Sevilla (y también de otras ciudades).

En un reportaje publicado en El País, Cañete ha reconocido que durante su infancia echó de menos poder disponer de productos de entretenimiento vinculados a las hermandades de la ciudad hispalense.

Ahora, Pablo Cañete ha decidido 'sacarse esa espinita' creando sus propios juegos de mesa y comercializándolos tanto en tiendas físicas como a través de internet. "Cuando era chico no había nada y ahora nos hemos pasado al otro extremo", ha destacado.

Multitud de pedidos desde diferentes partes de España y el extranjero

En concreto, el diseñador de juegos cofrades ha desarrollado diferentes productos basados en la Semana Santa de Sevilla: un Trivial, un Quién es Quién, una Oca, un Party (denominado Reunión Cofrade) y un juego similar al UNO (llamado Ahí queó).

La iniciativa está siendo todo un éxito. Según el propio Pablo Cañete, en la tienda online está recibiendo pedidos de "andaluces en el exilio en Logroño, Barcelona, Canarias, Italia, Francia o Portugal".

Ante esa buena acogida, el creador de juegos cofrades ha decidido abrirse a otras zonas de España. Cañete ha lanzado versiones de sus juegos para las Semanas Santas de León y Valladolid, y está desarrollando en estos momentos adaptaciones a las Semanas Santas de Huelva y de Málaga.