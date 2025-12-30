Pagan 1.500 dólares por un jamón ibérico y lo que hacen con la grasa sobrante para cocinar indignará (o encantará) a los puristas

El influencer gastronómico More Nick, quien fue finalista en la décima temporada de la edición estadounidense del programa de televisión MasterChef y cuenta con más de un millón de suscriptores en YouTube, ha publicado un vídeo mostrando la compra de un jamón ibérico de primera calidad.

El producto, procedente de Jabugo (Huelva), le costó al creador de contenido 1.500 dólares (unos 1.275 euros, al cambio actual). Tras desempaquetar y degustar el jamón junto a un amigo, el influencer gastronómico decidió emplearlo para hacer croquetas.

En el vídeo se muestra a More Nick y a su compañero cortando el jamón en dados para poder llevar a cabo la receta. La publicación es llamativa teniendo en cuenta que el producto utilizado para hacer las croquetas es muy lujoso y caro.

En los comentarios, las opiniones están divididas. Algunos de los usuarios que han visto el vídeo se han mostrado indignados con que un jamón de 1.500 dólares se use para hacer croquetas y otros han quedado encantados.

"Si yo me pudiese permitir un jamón de 1.500 euros ni loco lo malgasto haciendo croquetas", puede leerse en uno de los comentarios. "No sé yo si freír un jamón de tal calidad sea demasiado respetuoso", ha añadido otra de las personas que ha visto en el vídeo.

"Has tratado muy bien el producto"

Sin embargo, también pueden encontrarse gran cantidad de comentarios positivos en el vídeo. "Como español, temía los delitos que pudierais cometer con un jamón de esa calidad, pero lo hicisteis perfecto, incluso comprando el cuchillo especial para cortarlo y preparando uno de los platos más típicos de España, las croquetas", ha expresado un usuario.

"Soy de España y se me ha puesto la piel de gallina al ver este vídeo. Para los españoles, el jamón ibérico y las croquetas forman parte de nosotros, y tú has tratado muy bien el producto. Hacer croquetas con un buen jamón es una forma increíble de disfrutar también del jamón", se destaca en otro de los comentarios.