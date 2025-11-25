Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Javier Dasí, experto en energía: "Hay ciertos hábitos sobre la calefacción en casa que reducen tu factura a la mitad"
“Lo primero, utilizar dos radiadores eléctricos que puedes mover a la estancia donde estáis en la casa”.

Mujer envuelta en una manta sentada en el sofá y tomando té en el salón

Cuando las primeras irrupciones de aire frío del otoño se instalan en España, no solo cambian los paisajes: también empiezan las dudas y los temores en muchos hogares sobre cómo afrontar el gasto energético. Este escenario ha vuelto a repetirse con la llegada de una masa de aire polar la semana pasada y con predicciones que apuntan a un invierno en el que las temperaturas rozarán los –1 ºC.

Ante este panorama, la cuestión de cómo calentar la vivienda sin disparar la factura se ha convertido en un debate recurrente. Este mismo asunto se trató en El tiempo justo del pasado 20 de noviembre, el programa vespertino de Telecinco que conduce Joaquín Prat, donde se escuchó el testimonio de Conchi, una vecina de Madrid que ilustra el dilema de muchas familias: “Si pongo la calefacción tengo una factura de 350 euros cada dos meses. O enciendo la calefacción o pago luz”.

La madrileña reconoció que ha optado por utilizar radiadores eléctricos en lugar de activar la calefacción central, una solución provisional que (según el experto energético Javier Dasí, invitado al programa) puede ser adecuada si se sabe utilizar correctamente. Dasí, entrevistado por el espacio televisivo, ofreció varias pautas pensadas para aliviar el bolsillo en momentos en los que cada kilovatio importa.

“Hay ciertas cosas que pueden hacerte pagar hasta la mitad de luz y gas”, aseguraba antes de explicar su estrategia. Su primera recomendación pasa por un uso inteligente de los radiadores portátiles: “Lo primero, utilizar dos radiadores eléctricos que puedes mover a la estancia donde estáis en la casa”. Es decir, calentar únicamente los espacios que realmente se ocupan.

El especialista también insistió en evitar uno de los hábitos más extendidos y, a su juicio, menos eficientes: encender y apagar continuamente los aparatos. Más eficaz, según explica, es “encenderlo y dejarlo unas horas hasta apagarlo”, permitiendo que el espacio mantenga una temperatura estable sin picos de consumo.

Pero su consejo más contundente fue el relativo a la bomba de calor. Dasí subrayó quela bomba de calor, o aire acondicionado, es lo más eficiente y lo que menos luz va a gastar”, y añadió que su rendimiento es superior al de los radiadores convencionales: “Vais a gastar menos que con radiadores”.

En un invierno que llega antes de tiempo y con los precios energéticos aún en el centro del debate, los consejos de especialistas como Dasí se convierten en una guía valiosa para muchas familias que buscan un equilibrio entre confort y economía.

Daniel Cáceres Garriga
