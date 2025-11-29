Pedro José Pérez, cortador profesional: "No utilices film transparente para tapar el jamón si planeas conservarlo durante más de 48 horas"

La llegada de la Navidad trae de vuelta uno de los placeres clásicos de estas fechas: abrir una pata de jamón y disfrutar del primer corte. Sin embargo, ese momento festivo suele venir acompañado de una duda recurrente: ¿cómo conservar la pieza para que no pierda sabor ni textura con el paso de los días?

La opción más extendida —taparlo con film transparente— no es, según los profesionales, la mejor idea. En el canal Jamón Lovers, el cortador Pedro José Pérez Casco advierte de que este gesto tan habitual puede acelerar el deterioro del producto y arruinar su aroma en pleno periodo navideño.

El experto recuerda que el propio jamón dispone de un sistema natural de protección: la grasa blanca que se retira durante el perfilado. Aplicada sobre la zona de corte, funciona como una película que evita la oxidación y ayuda a conservar la humedad justa. Este paso, explica, es la base de cualquier buena conservación.

El problema surge cuando se añade plástico por encima y se deja más tiempo del debido. Como el jamón continúa liberando humedad, el film impide que escape y provoca condensación. Mantener esa humedad atrapada durante varios días crea el ambiente perfecto para la aparición de moho y altera el aroma de la pieza. Por eso, Pérez Casco solo recomienda usar plástico cuando el consumo va a ser inmediato, nunca más allá de 24 o 48 horas.

Para quienes saben que pasarán varios días sin volver a lonchear, la alternativa más segura no es el film, sino un paño de algodón. Tras extender la capa de grasa, cubrir el corte con un trapo limpio y opaco protege la superficie de insectos, polvo y, sobre todo, de la luz directa, que puede modificar el color y acelerar el deterioro del jamón.

Cuando llega el momento de volver al jamonero, basta con retirar el paño y añadir una pequeña cantidad de grasa para devolver hidratación a la zona expuesta. Esta rutina sencilla asegura que la pieza mantenga su sabor y textura originales incluso cuando el consumo no es diario.

Los consejos del cortador, difundidos desde Jamón Lovers, permiten disfrutar del jamón en su mejor estado durante toda la campaña navideña y evitar errores que pueden arruinar uno de los productos más valorados de estas fiestas.