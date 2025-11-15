Un cortador de jamón español revela lo que llegan a pagar por su trabajo en China: "Mañana mismo todos estarían en Barajas cogiendo un vuelo"

La cultura del jamón ibérico, uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía española, está viviendo una expansión sin precedentes que ya llega a China, donde el año pasado las exportaciones españolas de jamones y paletas curados superaron los 28 millones de euros, un incremento del 60% en valor durante los últimos cinco años, según datos facilitados por ICEX-Estacom en febrero de 2025.

Este auge histórico ha provocado un fenómeno inesperado: la búsqueda masiva de cortadores profesionales. Un mercado en ebullición que, según la Escuela Europea de Cortadores de Jamón, podría cambiar por completo el futuro laboral del sector.

"Si la gente supiera lo que cobra un cortador de jamón en China, mañana mismo todos los cortadores de jamón de España estarían ya en Barajas cogiendo un vuelo", asegura la organización, que analiza el crecimiento del producto en el gigante asiático.

Y es que allí, en la última década, el consumo de jamón se ha incrementado más de un 245%, una cifra que refleja un interés desaforado por un producto que representa tradición, calidad y prestigio. De hecho, la Escuela afirma que China se ha convertido en "el segundo mayor consumidor mundial de jamón ibérico, solo por detrás de España".

Un mercado de 1.200 millones de potenciales clientes

La diferencia demográfica entre España y China convierte a esta última en el mejor lugar para buscar este tipo de empleo. Mientras nuestro país ronda los 55 millones de habitantes, el asiático alcanza los 1.200 millones. "¿Te imaginas la cantidad de cortadores que se necesitan allí en China?", plantea la Escuela Europea de Cortadores.

Durante una reciente visita, miembros de la organización quedaron impactados por la magnitud del negocio. "Hasta que no llegamos allí y vimos lo que tenían montado los chinos con el jamón no nos lo creíamos", confiesan. Y el asombro no era solo cultural, sino económico:"Hemos visto salarios de entre 2.000 y 8.000 euros. Es que lo que vimos en China no se lo imagina nadie".

Además, trabajar en China no solo supone mejores retribuciones, destacan, sino que también "ofrece una oportunidad única para profesionales que buscan ampliar su horizonte laboral". La demanda se centra, sobre todo, en cortadores capaces de transmitir "la autenticidad y la tradición" del jamón ibérico.

Sin embargo, lamentan que en España "existe un vacío de conocedores del auténtico método de rentabilidad de corte y loncheado de cada pieza de jamón". Precisamente por ello nació la Escuela Europea de Cortadores de Jamón, fundada en Covilhã (Portugal) y extendida por toda Europa gracias a internet.

La Escuela se define como una comunidad que vive allí donde haya un cortador profesional, unida por la defensa y la difusión de la cultura ibérica: "Tenemos mucho que enseñarle al mundo sobre cómo aprovechar al máximo el mejor producto del mundo, el jamón".