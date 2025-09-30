Pedro Bastida, inspector de ITV, sobre el vehículo indestructible: "Es una furgoneta demasiado simple pero a la vez muy robusta"

Una furgoneta Citröen C15, en una imagen de archivo, en las calles de Praga (República Checa).

Nostalgia y dureza. Esta es la mezcla que acompaña a un mítico vehículo que ha vuelto a ser destacado por su carácter de indestructible en pleno 2025. Hablamos de un antiguo modelo de furgoneta que tuvo gran arraigo en España, pero también en numerosos países del mundo, por su versatilidad. Así lo ha dejado claro Pedro Bastida, quien es mecánico de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV).

El profesional lo ha relatado en su cuenta de Instagram, donde apunta a que "esta es la furgoneta más duradera jamás fabricada". El experto no se queda ahí y también subraya otras virtudes de este vehículo que seguro que le sonará a mucho. "Es simple, pero muy efectiva", comenta, antes de apunta a su mayor característica, su longevidad.

"Si la cuidas te durará toda la vida, os la enseño para que la valoréis, espero que os guste", resumen Pedro Bastida en la mencionada publicación en redes sociales, con cerca de 3.500 'me gusta'.

Una furgoneta tan mítica como resistente: "No hay nada de plástico"

Bastida está hablando de la clásica furgoneta Citröen C15, un vehículo que apunta a que se construyó para perdurar. "Está todo en su sitio, vemos que las piezas son de un tamaño bastante contundente para el peso y la potencia que tiene", va relatando el inspector de ITV. "Es decir, está muy bien construida, sigue funcionando y la verdad que todo es de hierro, no hay nada de plástico", desgrana.