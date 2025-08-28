Pillan al ministro de Transportes turco a más de 200 kilómetros por hora en una autopista y se justifica: "Adelanté sin darme cuenta"

Un ministro de Transportes, pillado en su vehículo a 225 kilómetros por hora. En un vídeo difundido en su propia cuenta de X (antes Twitter), el político turco ha sido filmado conduciendo a una velocidad muy por encima de lo permitido en ese país. Él mismo ha admitido el delito.

Según publica el medio francés BFMI Business, Abdulkadir Uraloglu aparece al volante de un potente Audi cuyo odómetro sube hasta 225 kilómetros por hora, en una sección limitada a 140 kilómetros por hora. El vídeo estaba acompañado del hashtag #TürkiyeHızlanıyor, que el ministro usa "regularmente" para presumir de una nueva autopista de ese país.

Inmediatamente después de la publicación del vídeo, los internautas comenzaron a criticar y desacreditar a Uraloglu. Por ello, minutos más tarde, se volvió a acercar a las redes para dar explicaciones. Es aquí donde asegura que superó el límite de seguridad "sin darse cuenta". Además, reconoció que "se puso al volante para comprobar el estado actual" de la nueva carretera.

"El cumplimiento de los límites de velocidad es obligatorio para todos", continúa el ministro. "Nuestra policía de tráfico también ha tomado las medidas disciplinarias necesarias. Me gustaría informar al público que ahora estaré más atento", concluye en su publicación, en la que adjunta una multa de 194 euros por exceso de velocidad.

Muchos usuarios se han animado a comentar el suceso en la red social. "Señor ministro, por favor comparta también el comprobante de pago, no lo puedo creer", pide un internauta. "Creo que este ministro es un hombre bien intencionado y trabajador. Pero no es bueno que se deje llevar", bromea otro.

Otros han criticado al político por su actitud al volante. "A los ciudadanos se les multa por saltarse semáforos en rojo, aparcar indebidamente y superar los límites de velocidad, y quienes multan a los ciudadanos no respetan ninguna norma. Es decir, los legisladores no cumplen la ley", critica un usuario.