Un experto británico abre el melón sobre si son mejores las Islas Canarias y Baleares y hay ganador por mínima diferencia

Vistas de un acantilado en las islas Baleares, en una imagen de archivo.

Muchos se han hecho alguna vez la pregunta del millón: ¿El verano en Canarias o en Baleares? Paul Richardson, un periodista de viajes británico, parece que tiene la respuesta, aunque admite que son bien distintas. Estas "joyas de la corona turística" en España reciben cada año 20 millones de visitantes internacionales. Y, a pesar de ser un destino de sol y playa, cada archipiélago sigue manteniendo sus tradiciones culturales celosamente guardadas.

Según él mismo publica en el diario británico The Telegraph, cada archipiélago mantiene algún tipo de tesoro natural, ya sea una cadena montañosa, un complejo de dunas o un humedal, y además, logra "aferrarse a su personalidad" y a sus tradiciones culturales.

Islas Baleares

Richardson asegura que "podría decirse que Mallorca inventó el género de los paquetes vacacionales". Sólo en 2024, la isla recibió 19 millones de turistas, algo que preocupa a su población local por la presión de los recursos naturales. Sin embargo, tras la temporada de verano, "las islas parecen hundirse y marchitarse". "Los meses de invierno se hacen más tranquilos, y, son sin duda, el mejor momento para disfrutarlas".

Él mismo califica los atractivos de la isla en una escala del 1 al 5, siendo esta última la calificación más alta. Así quedaría Baleares, según el experto.

Playas y paisajes (4/5): Las islas comparten un paisaje "que difícilmente podría ser más mediterráneo". Su costa está decorada con playas turquesas, y, aunque muchas de ellas han sido colonizadas por grandes resorts , dice que "un puñado precioso permanece en su estado prístino". Pone ejemplos como Es Trenc o Cala Torta .

Cultura e historia (5/5): "Un flujo constante de civilizaciones ha ido y venido de las cuatro islas a lo largo de la historia de las islas: romanos, musulmanes, catalanes, aragoneses", relata el experto. Para él, la mejor fiesta local, la de Sant Joan de Menorca.

Lujo (5/5): Muchos hoteles de alta gama se han instalado en las islas para crear "un banquete de lujo". Ibiza "ha cortejado" asiduamente a los yates y a los grandes gastadores.

Actividad y aventura (3/5): La actividad física "no es una marca del archipiélago". Sin embargo, pone ejemplos de algunos "paraísos" para excursionistas.

Clima (4/5): El tiempo es claramente mediterráneo: cálido en verano y húmedo en invierno.

Islas Canarias

Para el británico, los canarios siempre han tenido algo de misticismo y lejanía. Es por esto, además de la belleza, por lo que múltiples turistas viajan al archipiélago en masa: 18 millones en 2024. Estas son las clasificaciones de Richardson para las islas Canarias.

Playas y paisajes (5/5): Canarias tiene "ventaja": "Su diversidad paisajística es caleidoscópica". Tenerife, dice, se divide claramente en dos ecosistemas; el polvoriento y turístico sur con sus infinitas playas, y las verdes tierras altas del norte, con el poderoso Teide vigilando ambas. Gran Canaria, mantiene la superficie volcánica de Lanzarote y la desértica Fuerteventura.

Cultura e historia (4/5): Tal y como apunta el experto, la historia de las islas se asienta antes de la colonización castellana, cuando pertenecían a "un puñado de tribus dispersas". El legado español, asegura, se puede apreciar en ciudades como La Laguna (Tenerife) o Teguise (Lanzarote).

Lujo (2/5): Aunque algunos alojamientos de alta calidad han colonizado parte de las costas de las islas, el lujo no es el fuerte de Canarias.

Actividad y aventura (3/5): "Con sus panorámicos de desierto y montaña, viento y océano, las Canarias se aventuran con un brío que las Baleares no pueden igualar", asevera Richardson, que pone de ejemplos el senderismo o el surf.

Clima (5/5): Un clima subtropical "casi perfecto". De acuerdo a los datos difundidos, el 90% de las visitas se debieron a este factor.