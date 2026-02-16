'Pokémon Go' carga contra la isla de Epstein eliminando su poképarada de su mapa

Las revelaciones cada vez más detalladas de la red de crímenes sexuales y pedofilia encabezada por Jeffrey Epstein han salpicado hasta los ámbitos más llamativos, especialmente en todo lo relacionado con su isla, epicentro de la red delictiva.

El escándalo ha llegado hasta el punto de que 'Pokemon Go' ha decidido desligarse de cualquier posible ligazón con ese enclave, situado en las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. El videojuego ha anunciado la retirada de su 'poképarada', virtualmente ubicada en la isla de Epstein.

En ella fueron habituales durante años las fiestas con menores y con conocidísimas figuras del panorama internacional, como expresidentes, grandes empresarios o personalidades públicas.

Por si a estas alturas todo esto te suena a chino, hagamos un inciso. Las 'poképaradas' son elementos centrales del juego, repartidos por todo el mundo, y que ofrecen a los jugadores diferentes objetos y obsequios dentro del propio videojuego.

Ante el escándalo creciente por las nuevas informaciones sobre Jeffrey Epstein, los desarrolladores del videojuego, Niantic, optaron por eliminar dicha parada.

El 'truco' para descubrirla

El descubrimiento de la 'pokeparada' no fue del todo sencillo. Por redes circulaban rumores y consultas, resueltas cuando varios usuarios consiguieron alterar el GPS de sus juegos para 'visitar' virtualmente la isla. Allí aparecía una 'poképarada' denominada 'Sun Dial'.

Los archivos de Reddit, la gran plataforma de discusión y consulta por redes en EEUU y buena parte del mundo, recogen testimonios de hace años en los que algunos usuarios llegaron a sugerir convertir la isla de Epstein en un lugar destacado para 'construir' una 'poképarada'. Esto es algo que podían proponer los jugadores de 'Pokemon Go' en aquellos lugares que creyensen merecedores de ser destacados.

Añade el diario 20 Minutos que para esa petición, algunos usuarios llegaron a utilizar capturas de vídeos publicados en YouTube y grabados por drones en el entorno de la isla, ahora conocida por todos a la luz de los documentos conocidos del 'caso Epstein'.