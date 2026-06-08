Irán hace caso a Trump: cesa el fuego contra Israel pero promete retomarlo si ataca Líbano

Celebración de los ataques contra Israel, con banderas iraníes y de Hezbolá, en la plaza Enghelab de Teherán, el 7 de junio de 2026.

El ejército iraní anunció a primera hora de la tarde de este lunes el fin de su primera oleada de ataques contra Israel desde el alto el fuego de abril, aunque amenazó con reanudarlos si Israel continuaba atacando Líbano.

El cuartel general militar de Irán declaró haber dado una "respuesta contundente" a Israel por sus ataques contra el Líbano, incluidos los ataques del domingo en las afueras de Beirut. "Por consiguiente, se declara el cese de las operaciones de las fuerzas armadas; sin embargo, se subraya que si las agresiones y los actos de hostigamiento continúan, incluso en el sur del Líbano, se tomarán medidas mucho más severas y aplastantes que las anteriores", añade.

Tel Aviv no ha reaccionado aún a este avance. El Gobierno de Benjamin Netanyahu lanzó ataques contra la República Islámica en represalia, después de que Teherán disparara misiles el domingo por la noche, los primeros ataques directos entre ambos países desde el alto el fuego. Y si disparó antes Teherán fue porque Israel había atacado previamente el sur de Beirut, la capital libanesa, algo que hasta Estados Unidos le había pedido que no hiciera, porque violaba el alto el fuego en vigor, renovado la semana pasada.

Esta mañana -madrugada en EEUU-, el presidente norteamericano, Donald Trump, había llamado a lrán e Israel a dejar de disparar "inmediatamente", según se leía en su perfil de Truth Social. "Tanto Israel como Irán buscan un alto el fuego inmediato. Las negociaciones finales sobre la paz están en marcha, aunque la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas. El bloqueo se mantendrá vigente hasta que se alcance un acuerdo definitivo. Es importante que todo avance con rapidez. ¡Gracias por su atención!", añade el mensaje.

La agencia Reuters ha confirmado que Trump y Netanyahu han hablado por teléfono este lunes pero, por ahora, se desconocen las conclusiones de su conversación.

La oleada de ataques ha elevado la temperatura de guerra en todo Oriente Medio, y también los precios del petróleo, que han escalado alrededor de un 4%. Sobre todo, menazó con frustrar los esfuerzos liderados por la Casa Blanca para negociar un acuerdo que pusiera fin a la guerra con Irán, negociaciones en las que Tel Aviv no participa y ante las que arruga la nariz: le parece que sus objetivos defensivos no se han cumplido plenamente y quiere ganar tiempo.

Israel ha confirmado que esta madrugada atacó una planta petroquímica en el suroeste de Irán que, según afirmó, se utilizaba para producir misiles balísticos. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) declaró haber respondido con un ataque dirigido a una planta israelí similar en la ciudad de Haifa.

Por el momento, no se conocen datos de daños personales en ninguno de los dos países enzarzados.

Un vídeo distribuido por el Ejército israelí muestra un ataque a un sistema de defensa aérea en Irán, en una ubicación desconocida. El video fue publicado el 8 de junio de 2026. Ejército de Israel via REUTERS

Sombras sobre las negociaciones

El primer intercambio directo entre Israel e Irán desde abril podría interferir con los esfuerzos de Trump para poner fin a la guerra que inició junto con Israel a finales de febrero. El bloqueo estadounidense de los puertos iraníes se mantendría vigente hasta que se alcanzara un acuerdo final, avisa EEUU, mientras se sigue tratando de hablar.

El lunes, un oficial militar israelí declaró que Israel estaba preparado para diversas opciones de ataques militares contra Irán, desde varios días hasta "el tiempo que sea necesario". Israel había atacado los sistemas de defensa aérea iraníes que estaban siendo reconstruidos tras ataques israelíes previos, así como la planta petroquímica.

En un tono igualmente desafiante, una fuente militar iraní citada por la agencia de noticias Tasnim afirmó que Teherán estaba preparado para un conflicto prolongado con Israel y para nuevos ataques contra intereses estadounidenses en la región.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, declaró que Teherán estaba intercambiando mensajes con Washington en un clima de "extrema sospecha". Añadió que las acciones de Israel en el Líbano, ya fueran realizadas con el conocimiento y consentimiento de EEUU o no, tenían como objetivo sabotear la diplomacia. "Estados Unidos es directamente responsable de cualquier acción que el régimen sionista (Israel) emprenda en relación con la violación de la paz y la seguridad regionales contra Irán", afirmó.

"EEUU es directamente responsable de cualquier acción que el régimen sionista (Israel) emprenda en relación con la violación de la paz y la seguridad regionales contra Irán"

Medios iraníes informaron hoy del sonido de explosiones en Teherán, y la agencia de noticias semioficial Mehr afirmó que las defensas aéreas habían derribado un dron sobre la capital. No se reportaron de inmediato víctimas ni daños.

Además, lo hutíes de Yemen, alineados con Irán, prometieron en un comunicado detener la navegación marítima israelí en el Mar Rojo y afirmaron haber disparado misiles contra Israel. Hasta el momento, se han mantenido en gran medida al margen de la guerra regional; controlan territorio en la desembocadura del Mar Rojo, una ruta cada vez más importante para millones de barriles diarios de petróleo de Oriente Medio, bloqueados de otro modo por el control iraní del Estrecho de Ormuz.

Un oficial militar israelí declaró que Irán había disparado "cerca de 30 misiles balísticos" contra Israel desde el domingo por la noche, y los hutíes, dos misiles más.

Israel afirmó haber atacado objetivos en el complejo petroquímico de Mahshahr, utilizado para producir y exportar materias primas para el programa de misiles iraní. Un funcionario provincial declaró a los medios iraníes que parte de la planta resultó dañada.