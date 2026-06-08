Sin marcha atrás: Sanidad dará preservativos gratuitos a jóvenes entre 16 y 22 años en farmacias

El director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un programa de preservativos gratuitos para personas de 16 a 22 años que "cambia la literatura" y los establece como "un derecho" a través de las oficinas de Farmacia.

El objetivo con estos métodos de prevención es "intentar convertirlos en un derecho" e introducirlos en el "día a día", que sea "algo que está ahí", ha destacado durante la 'Jornada de Sensibilización y Actualización en materia de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)' que ha celebrado el Ministerio de Sanidad en Madrid.

"Para ello, estamos iniciando un programa de gratuidad", ha señalado Gullón, que ha añadido que dar preservativos sin coste "no es tan novedoso", pero sí hacerlo a través de las oficinas de Farmacia, por lo que ha puesto en valor la colaboración, para ello, con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF).

A su juicio, existe, por tanto, una "diferencia conceptual", ya que la intención es llegar, en una "primera aproximación", a "tres millones de personas en toda España", para lo que se van a facilitar los preservativos "accesibles en las farmacias". "Cada 'x' tiempo, cada mes, tienes derecho a una caja de preservativos", ha ejemplificado.

"Nosotros hacemos una compra de preservativos para toda España" y es el CGCOF el que los reparte en las farmacias comunitarias, con lo que se da "una vuelta a las narrativas alrededor del preservativo" y se convierte "en un derecho", ha insistido. Tras ello, ha puesto de relieve el "valor añadido" que supone "que esto se haga en un lugar que puede tener una importancia central" en "la prevención de las ITS y, en general, en la mejora de la salud y la protección de la salud".

Esto "no significa que cuando vayan a coger el preservativo les vayan a dar la 'chapa' a la gente de 16-22 años, porque, entonces, vaya fiasco de convocatoria", ha expresado este representante ministerial. Sin embargo, ha incidido en la importancia del farmacéutico, con lo que se rompe "otra barrera".

Gullón, que ha enfatizado que el objetivo es "coger todos los esfuerzos necesarios para intentar prevenir, de la mejor manera, las ITS", ha señalado que la situación actual en torno a la sexualidad "es fruto de unos cambios sociales, políticos, económicos, de todo tipo, que han ocurrido en las últimas décadas". "Estos cambios no se pueden calificar exclusivamente como la sociedad va mal, la sociedad va mejor", ha asegurado.

Cae el uso del preservativo

Según un informe publicado en febrero por el Ministerio de Sanidad, un tercio de los jóvenes de 15 a 18 años ha mantenido relaciones sexuales coitales, y aunque el preservativo es el método anticonceptivo más frecuente, se ha reducido su uso en una década, principalmente entre las chicas.

Desde 2002, el uso del preservativo ha caído 18 puntos, hasta el 65,5 %, con un descenso especialmente acusado entre chicas de 15 y 16 años: solo en cuatro años ha bajado casi 16 puntos su uso, del 78,5 % de 2018 al 62,9 en 2022. Se mantiene estable el uso de la píldora anticonceptiva (sola o en combinación con otro método) desde 2014, que se sitúa en el 15,9%.