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Amaia Salamanca suelta una confesión inesperada en 'La Revuelta' y deja a todos descolocados: ni ouijas ni fantasmas
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Amaia Salamanca suelta una confesión inesperada en 'La Revuelta' y deja a todos descolocados: ni ouijas ni fantasmas

Su visita con Eduardo Noriega para presentar su nueva película acaba derivando en un momento viral sobre lo paranormal.

Israel Molina Gómez
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Amaia Salamanca, en una imagen de archivo.Sergio R Moreno/GTRES

La visita de Amaia Salamanca y Eduardo Noriega a La Revuelta prometía hablar de cine… pero terminó dejando uno de esos momentos que no pasan desapercibidos. Ambos acudieron al programa de David Broncano para presentar La ahorcada, una película de terror sobrenatural que, según Noriega, está pensada como "una experiencia intensa" para el espectador. "Una película para disfrutar mucho… pasando muchísimo miedo", resumió.

Pero lo que realmente ha dado que hablar no ha sido la película, sino una confesión de la actriz que ha pillado a muchos por sorpresa.

"Soy muy escéptica": la frase que ha encendido el debate

En plena conversación sobre lo paranormal -a la que contribuyeron regalando un tablero de ouija al presentador-, Amaia Salamanca fue directa: "Soy muy escéptica". Sin rodeos, explicó que le cuesta creer en fenómenos sin explicación lógica y que siempre busca una causa racional detrás de cualquier situación.

"Siempre pienso que detrás de todo hay algo lógico, algo terrenal", añadió, dejando claro que rara vez siente miedo por estas cuestiones. Incluso bromeó con la posibilidad de que esa actitud sea una especie de mecanismo de defensa, una "capa" para no dejarse llevar por el miedo.

La otra cara: Eduardo Noriega sí cree (y mucho)

El contraste llegó con Eduardo Noriega, que mostró una postura completamente opuesta. El actor se declaró más abierto a este tipo de fenómenos y compartió una teoría que no dejó indiferente: "Si en un sitio sucede algo muy fuerte o doloroso, esa energía se queda ahí".

Una visión mucho más espiritual que chocó frontalmente con el escepticismo de su compañera y que añadió aún más interés a la conversación.

Más allá del miedo: nostalgia y confesiones personales

El tono del programa también dio para momentos más íntimos. Salamanca habló sobre el paso del tiempo y reconoció ser "muy nostálgica", especialmente con su etapa adolescente. Aun así, fue clara sobre su presente: "Me quedo de los 20 a los 40".

Una reflexión que conectó con muchos espectadores y que mostró una faceta más personal de la actriz, más allá del terror o lo paranormal.

Un momento que ya corre por redes

La mezcla de cine, misterio y confesiones personales ha convertido la entrevista en uno de esos fragmentos que no tardan en viralizarse. Entre ouijas, teorías sobre energías y una frase que ha generado debate, Amaia Salamanca ha logrado lo que parecía difícil: robar protagonismo incluso a una película de miedo.

Y todo con una simple confesión que ha dividido a los espectadores entre los que creen… y los que, como ella, prefieren buscar siempre una explicación lógica.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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