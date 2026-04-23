Amaia Salamanca suelta una confesión inesperada en 'La Revuelta' y deja a todos descolocados: ni ouijas ni fantasmas

La visita de Amaia Salamanca y Eduardo Noriega a La Revuelta prometía hablar de cine… pero terminó dejando uno de esos momentos que no pasan desapercibidos. Ambos acudieron al programa de David Broncano para presentar La ahorcada, una película de terror sobrenatural que, según Noriega, está pensada como "una experiencia intensa" para el espectador. "Una película para disfrutar mucho… pasando muchísimo miedo", resumió.

Pero lo que realmente ha dado que hablar no ha sido la película, sino una confesión de la actriz que ha pillado a muchos por sorpresa.

"Soy muy escéptica": la frase que ha encendido el debate

En plena conversación sobre lo paranormal -a la que contribuyeron regalando un tablero de ouija al presentador-, Amaia Salamanca fue directa: "Soy muy escéptica". Sin rodeos, explicó que le cuesta creer en fenómenos sin explicación lógica y que siempre busca una causa racional detrás de cualquier situación.

"Siempre pienso que detrás de todo hay algo lógico, algo terrenal", añadió, dejando claro que rara vez siente miedo por estas cuestiones. Incluso bromeó con la posibilidad de que esa actitud sea una especie de mecanismo de defensa, una "capa" para no dejarse llevar por el miedo.

La otra cara: Eduardo Noriega sí cree (y mucho)

El contraste llegó con Eduardo Noriega, que mostró una postura completamente opuesta. El actor se declaró más abierto a este tipo de fenómenos y compartió una teoría que no dejó indiferente: "Si en un sitio sucede algo muy fuerte o doloroso, esa energía se queda ahí".

Una visión mucho más espiritual que chocó frontalmente con el escepticismo de su compañera y que añadió aún más interés a la conversación.

Más allá del miedo: nostalgia y confesiones personales

El tono del programa también dio para momentos más íntimos. Salamanca habló sobre el paso del tiempo y reconoció ser "muy nostálgica", especialmente con su etapa adolescente. Aun así, fue clara sobre su presente: "Me quedo de los 20 a los 40".

Una reflexión que conectó con muchos espectadores y que mostró una faceta más personal de la actriz, más allá del terror o lo paranormal.

Un momento que ya corre por redes

La mezcla de cine, misterio y confesiones personales ha convertido la entrevista en uno de esos fragmentos que no tardan en viralizarse. Entre ouijas, teorías sobre energías y una frase que ha generado debate, Amaia Salamanca ha logrado lo que parecía difícil: robar protagonismo incluso a una película de miedo.

Y todo con una simple confesión que ha dividido a los espectadores entre los que creen… y los que, como ella, prefieren buscar siempre una explicación lógica.