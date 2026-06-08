Pedraz cita como testigo a Cristina Narbona, presidenta del PSOE, en el 'caso Leire'

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, en el caso Leire, y ha citado como testigo en esta causa a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, para el próximo 10 de julio.

Según han informado a EFE fuentes jurídicas, el juez de la Audiencia Nacional ha adoptado esta decisión tras solicitarlo el pasado viernes la Fiscalía Anticorrupción.

Narbona aparece mencionada en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que consta en el sumario de esta causa, en relación a una conversación que mantuvo por WhatsApp con Leire Díez, en la que exmilitante socialista le habla de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín".

La presidenta del PSOE le respondió en ese intercambio de mensajes que eso "se lo habías contado a Santos (Cerdán) el otro día", y según ella misma precisó ayer no recibió información "de ningún tipo" procedente de Leire Díez.

"La presidenta del PSOE ha sido contundente en sus explicaciones y nuestro único interés es que se esclarezca la verdad cuanto antes. Por tanto, pleno respaldo a Cristina Narbona y plena colaboración con la Justicia", señalaban hace unos días fuentes del PSOE.

Por su parte, a Leticia de la Hoz se la investiga por un presunto intento de soborno a la empresaria Carmen Pano, que dijo haber llevado 90.000 euros a la sede del PSOE en Ferraz.