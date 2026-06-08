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Revilla deja claro lo que opina ahora de Sánchez: "No le va a gustar nada lo que voy a decir"
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Revilla deja claro lo que opina ahora de Sánchez: "No le va a gustar nada lo que voy a decir"

Ha estado con Mercedes Milá en su nuevo programa en La2. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Miguel Ángel Revilla, con Pedro Sánchez en La MoncloaEFE

Miguel Ángel Revilla ha concedido una entrevista a Mercedes Milá en la que ha hablado de su relación actual con Pedro Sánchez y de cómo ve ahora al presidente del Gobierno tras los escándalos de corrupción que han salpicado a miembros del PSOE y al propio José Luis Rodríguez Zapatero. 

La presentadora le ha preguntado por Sánchez y el expresidente de Cantabria ha afirmado que cree que no ha metido la mano "pero desde luego es muy torpe": "Te voy a decir uno de los defectos que tiene Pedro Sánchez, al que conozco muy bien. No le va a gustar nada lo que voy a decir. Pedro es una persona que se rodea de pelotas incondicionales. 

Ha añadido Revilla que a Pedro Sánchez "no le gusta la gente crítica" lo que, según él, lo lleva a "cometer errores" que él no cometería en la vida como, por ejemplo, nombrar a un Secretario de organización, el más importante a nivel partido, acorde al cargo. 

Es decir, en palabras del exdirigente cántabro, que no tenga una trayectoria intachable: "Hay que analizar hasta el análisis de sangre de la familia. Tendría que tener algún conocimiento. No tiene una red de control". 

Hace una semana, en el programa de Nuria Roca en laSexta, Revilla dijo que el ciclo electoral está acabado: "Yo creo que esto está acabado. Es un ciclo político que ha tenido tantas coyunturas desfavorables. Para mí y por mi formación de economista, la más importante para son los Presupuestos". 

"He gobernado 24 años en Cantabria y si no hubiese podido presentar presupuestos para que estuvieran el día 1 de enero en el Boletín Oficial de Cantabria yo habría dimitido inmediatamente", comentó. 

Y añadió finalmente: "Casi una legislatura entera sin Presupuestos ya es razón más que sobrada para convocar unas nuevas elecciones. Esa es la lógica que tiene cualquier ciudadano normal y yo, como me considero así, digo que esto está acabado y que lo mejor que podría hacer es convocar unas elecciones".

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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