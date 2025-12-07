Prisión provisional para el jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional detenido en Valladolid

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valladolid ha ordenado el ingreso en prisión provisional del jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional y de otros cinco detenidos durante el operativo contra el tráfico de drogas llevado a cabo el jueves en la ciudad. Un sexto arrestado ha quedado en libertad.

Los detenidos fueron trasladados a primera hora de la mañana a los juzgados tras pasar tres noches en los calabozos de la comisaría de Delicias, cumpliendo así el límite de 72 horas antes de ser puestos a disposición judicial. La declaración ante la magistrada se prolongó durante toda la mañana.

Fuentes cercanas a la investigación señalan que poco después de las tres de la tarde los acusados fueron conducidos a la prisión de Villanubla, aunque se contempla la posibilidad de que el jefe policial pueda ser enviado a otro centro por motivos de seguridad.

La investigación, llevada a cabo por agentes de Asuntos Internos desplazados desde Madrid, se ha centrado durante casi un año en el responsable de Estupefacientes, al que se le atribuye supuestamente la apropiación de parte de la droga incautada en distintas operaciones. Los otros detenidos, tres españoles y tres de nacionalidad dominicana, habrían desempeñado distintos papeles dentro de la organización, aunque uno de ellos ha sido liberado.

La Policía Nacional ha abierto un expediente disciplinario contra el jefe de Estupefacientes, quien previsiblemente será suspendido de empleo y sueldo cuando avance el trámite, a la espera de la resolución judicial y de las sanciones que puedan derivarse.