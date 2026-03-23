Los productores de aceite virgen extra coinciden: "Cuantas más toses te provoque al tragarlo, mejor es el aceite"

El aceite de oliva es una de las grandes señas de identidad de España y de la dieta mediterránea. De hecho, España es el líder indiscutible a nivel mundial en cuanto a producción de aceite. De todo el aceite de oliva que se consume en el planeta, entre un 40% y un 50% sale de España.

Por ello, en España hay grandes especialistas a la hora de elaborar el aceite de oliva de mejor calidad: el virgen extra. El producto es tan valorado en España, que muchas personas se refieren al mismo como 'oro líquido'.

Una de esas expertas es Cristina Murio, productora de aceites premium en Mas Auró. La profesional del sector oleícola ha pasado por el canal de YouTube de The Regen Academy de Francesc Font para explicar cuáles son los elementos por los que se puede distinguir un aceite de oliva de la máxima calidad.

Cristina Murio ha detallado que los dos aspectos clave a través de los que se diferencian los mejores aceites son el amargo y el picante, unas características que las aportan la presencia de polifenoles en el producto.

Los beneficios de que un aceite sea amargo y picante

En ese sentido, la experta ha subrayado que "el amargo es un antioxidante muy potente que ayuda a envejecer menos y el picor es un antiinflamatorio muy parecido al ibuprofeno que irrita un poco la garganta y no daña los riñones ni el hígado"

Respecto a cómo detectarlo, la productora de aceites premium en Mas Auró ha señalado que "el amargo es lo que notas en la lengua y en la zona de la mandíbula baja. Es un sabor que normalmente hace salivar mucho".

En cuanto al picante, cabe destacar que no se trata de un picante como el de, por ejemplo, la pimienta. Es un picante que hace toser a quien consume el aceite. "Es urticante o irritante, más que picante", ha especificado Cristina Murio.

De hecho, la experta ha asegurado que "los italianos, a los aceites buenos, les llaman de una tos, de dos o de tres toses. Cuanto más toses te provoque al tragarlo, mejor es el aceite".

Además, la productora de aceite de oliva ha señalado que ese picante también "es una manera de saber que el aceite que tienes te va a durar uno o dos años en la botella perfectamente sin oxidarse".