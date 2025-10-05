Puedes comprar una casa en un pueblo de Albacete por 26.000 euros, pero tiene truco: "Invitaron a Iker Jiménez y no se atrevió a ir"

Encontrar hoy una vivienda a un precio asequible es una misión casi imposible: los costes se han disparado y la competencia en las grandes ciudades dificulta la labor de búsqueda. Por ello, cada vez más jóvenes apuestan por mudarse a ciudades o pueblos más deshabitados, donde la demanda es más débil y, por ende, el precio de la vivienda es considerablemente inferior. De esta forma, se consigue repoblar zonas más castigadas.

Ante esta problemática, son muchos los pueblos de la España Vaciada que ponen a la venta sus casas, pero entre todos los anuncios que circulan por Internet hay uno que llama especialmente la atención. Se trata de una vivienda en el pueblo de Liétor, en la provincia de Albacete, que se oferta por 26.000 euros y que muchos usuarios ya han bautizado, entre bromas y escalofríos, como “la casa maldita”.

El mote viene de un vídeo que ha sido publicado en TikTok por Paqui Garrido, la cara detrás de la inmobiliaria Alquilofácil, donde recorre las distintas estancias del inmueble: pareces desconchadas, techos y suelos deteriorados, un patio interior parcialmente hundido... Pero lo que más ha dado de qué hablar es, sin duda, la cantidad de muñecos antiguos que hay colocados sobre las camas, alguno de ellos incluso con sonido.

Entre espíritus y muñecos

"Esto para pasar unos veranos de maravilla", comenta la mujer mientras enfoca una entrada de casa poco acogedora con el techo y los suelos algo desgastados. "Es 'como de antes' y está lleno de trastos, ¡así es como vivían antes!", insiste. "Hay gente a la que esto le encanta", señala la mujer, mientras enseña las habitaciones y la cocina. Además, por si fuera poco la vivienda incluye una cueva accesible desde la parcela.

El vídeo ha provocado diversas reacciones: burlas, memes y preguntas humorísticas en la sección de comentarios. “¿De cuántos espíritus estamos hablando?”, “Invitaron a Iker Jiménez y no se atrevió a ir” o “¿Se podría compartir la hipoteca con todos los espíritus que hay ahí?”, son algunas de las respuestas más ingeniosas que han hecho que la publicación supere el millón de visualizaciones y sitúen a Liétor en el mapa digital.

El fenómeno ha servido, además, para que rincones de la Sierra del Segura reciban mayor atención turística y mediática. ¿Tiene truco la oferta? Legalmente la vivienda se anuncia a un precio muy bajo, pero su estado obliga a valorar reformas y gastos derivados. En cualquier caso, la mezcla de precio, encanto decadente y comentarios pícaros ha demostrado ser una fórmula infalible para llamar la atención en la era TikTok.