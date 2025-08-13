La iniciativa de este pueblo casi abandonado de Soria conquista a todos los que la ven

La cuenta A pie de campo (@Rutapiedecampo) ha subido una fotografía a la red social X, anteriormente conocida como Twitter, enseñando cuál es la iniciativa de Sarnago, un pueblo casi deshabitado de la provincia de Soria.

"Y el viejo lavadero se convirtió en la nueva biblioteca de un pueblo que se negaba a morir y no murió", ha publicado @Rutapiedecampo, justo antes de adjuntar la imagen de la rehabilitación que ha conquistado a la comunidad tuitera.

"Es uno de los pueblos de la sierra de Alcarama que llegó a estar deshabitado y casi abandonado y sus descendientes están intentando recuperar la vida con mucho esfuerzo común", ha explicado el tuitero.

En concreto, los artífices de la construcción de esta nueva biblioteca, que además se ha hecho preservando toda la estructura histórica del lavadero ha sido la Asociación Amigos de Sarnago (@sarnago_soria).

"Iniciativas como esta me devuelven la fe en la humanidad"; "Así no sólo no mueren los pueblos, así también progresan"; "Espectácular, pasaré"; "¡Buenísima idea!"; "Biblioteca es resistencia", han comentado algunos tuiteros.