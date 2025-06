Putin dedica 11 palabras muy cargadas de intención a la nueva contraofensiva de la OTAN

Vladímir Putin no está preocupado por el rearme de los países de la OTAN. En una reunión con el comandante de agencias internaciones del país, el presidente ruso afirmó que no consideraba este aumento armamentístico como una amenaza. "El rearme de la OTAN no es una amenaza para Rusia".

En declaraciones recogidas por el medio italiano Ansa, el Kremlin se dirigió a los que afirman que Rusia planea atacar a los países de la Alianza, y negó sus afirmaciones. "Ellos tampoco lo creen", declaró.

Además, este viernes, Putin ha admitido que teme "una nueva guerra mundial" debido a la situación en Ucrania e Irán. "Me preocupa. Lo digo sin ninguna ironía y sin bromas", admitió.

Durante un foro internacional en San Petersburgo explicó que "existe un gran potencial de conflicto que está creciendo, el conflicto que sufrimos en Ucrania, lo que está ocurriendo en Oriente Medio y, por supuesto, nos preocupa mucho lo que pasa en torno a las instalaciones nucleares de Irán".

Todos estos conflictos "exigen no sólo nuestra atención, sino también la búsqueda de soluciones, de decisiones, preferiblemente por medios pacíficos. Lo digo con absoluta sinceridad", ha afirmado.