Qué propone Red Eléctrica para reforzar el sistema y evitar posibles apagones

En las últimas dos semanas, Red Eléctrica ha detectado "variaciones bruscas" de tensión en el sistema eléctrico y ha propuesto algunas modificaciones temporales de varios procedimientos del sistema eléctrico. Este miércoles termina el plazo para presentar alegaciones a la propuesta, pero algunas fuentes consultadas por la agencia Efe llaman a la ciudadanía a la calma y ven esta petición no como una advertencia de riesgo inminente de apagón, sino como un ejercicio de prevención.

El pasado miércoles, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) informó de la apertura de la audiencia pública para la citada propuesta, encaminada a estabilizar la tensión en el sistema eléctrico peninsular español. En su borrador recogía algunas de las sugerencias de Red Eléctrica, que planteaba modificaciones urgentes tras observar "en las últimas dos semanas variaciones bruscas de tensión, tales que pueden tener impacto en la seguridad del suministro".

Calma

Este mensaje se ha sentido como un aviso por un posible nuevo apagón como el que dejó a oscuras la Península Ibérica durante horas el pasado 28 de abril. Sin embargo, y consciente de esta lectura, Red Eléctrica lanzó un "mensaje de tranquilidad", aclarando que no había hablado de un riesgo de incidente "ni inminente ni generalizado", sólo de variaciones recientes de tensión "que deben evitarse" pero que no habían puesto en peligro el suministro.

El socio responsable de Energía de PwC, Óscar Barrero, en declaraciones recogidas por la agencia, considera que el operador del sistema "ha hecho bien" señalando la gravedad de la situación y lanzando su propuesta preventiva, para que esto no quede "en el baúl de los recuerdos como en las peticiones previas que se lanzaron en los años antes del apagón". "No estamos en la misma situación que en abril. Está habiendo oscilaciones de tensión, pero están, de alguna manera, más controladas. Están más advertidos", ha indicado, por su parte, el director general de APPA Renovables, José María González Moya.

Más previsibilidad

España cuenta con un mercado mayorista de la electricidad, gestionado por OMIE, que funciona como una subasta diaria en la que productores y comercializadores venden y compran la electricidad para el día siguiente. Concluida la sesión, Red Eléctrica analiza el resultado, velando por el equilibrio necesario entre la oferta y la demanda, y lo ajusta para asegurar, entre otros aspectos, que siempre tenga una capacidad suficiente para aportar control de tensión y de frecuencia.

Esto se conoce como mercado de restricciones. Una vez programado, el siguiente salto es el día mismo de la operación. Es aquí donde se encuentra la principal novedad de la propuesta, que trata de alejar las decisiones del tiempo real para evitar sustos de última hora.

En declaraciones recogidas por el medio, Barrero lo cuenta así: "Red Eléctrica está diciendo que, como está teniendo oscilaciones fuertes de tensión, la forma en la que antes programaba la generación para darles respuesta se le está quedando corta en cuanto al tiempo de respuesta". Ante esta falta de "confort", el operador del sistema apuesta ahora por una mayor previsibilidad.

Para ello reclama, asimismo, que todas las centrales que se encuentren operativas y que puedan proporcionar control de tensión (ciclos, nucleares e hidráulicas, porque las renovables no estarán habilitadas para ello, previsiblemente, hasta el primer trimestre de 2026) estén 100 % preparadas para su activación si fuera necesario. "Se está ganando en flexibilidad, en tiempo de respuesta".

Y es que "si Red Eléctrica detectara para dentro de media hora que hace falta potencia en el sistema, ya tendría una serie de unidades y grupos arrancados a los que avisó el día anterior", añade el presidente de la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE), Julio César Nieto.

¿Subirá la factura?

Sobre cómo impactarán en el consumidor estos cambios, de carácter temporal y aplicables durante treinta días naturales prorrogables a petición del operador del sistema a periodos adicionales de, como máximo, quince días, el director general de APPA Renovables vaticina que la factura subirá, "pero no en una proporción elevada". El motivo, asegura González Moya, es que la propuesta afecta a los mercados de ajuste, cuyo coste no es significativo para los recibos, y no al mayorista, en el que los precios son una de las referencias para los usuarios con tarifas reguladas o PVPC.

Tramitación urgente

La urgencia con la que Red Eléctrica ha instado a la CNMC a aprobar tales medidas ha llevado al organismo a reducir el trámite de audiencia pública a cinco días hábiles, hasta el 15 de octubre. A partir de ese día, la CNMC valorará las alegaciones y, cuando finalice el análisis, adoptará la resolución, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).