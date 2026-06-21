"Quien se dedique al pistacho podrá vivir como un marqués": el agricultor manchego que asegura haber triplicado su capital en seis años

El pistacho sigue cotizando al alza en el mercado español y, poco a poco, está acaparando todo el protagonismo en la industria agroalimentaria nacional. La mejor prueba de este incipiente fenómeno es la brutal multiplicación de plantaciones en ciertas regiones de nuestro país.

Castilla-La Mancha es el gran ejemplo de este boom. En esta comunidad, el conocido como 'oro verde' se ha posicionado como una alternativa tremendamente rentable frente a los escasos márgenes de beneficio que han estado dejando las explotaciones tradicionales durante los últimos años.

El agricultor ciudadrealeño Juan José Chacón explica al detalle cómo este fruto seco ha supuesto un antes y un después absoluto en sus finanzas en un reportaje de Equipo de Investigación. Según explica Chacón, la historia de éxito se remonta a 2010, cuando tomó la decisión de dejar de lado los cultivos de toda la vida de la zona (el cereal, el olivo y la viña) para centrarse al 100% en la plantación de pistacho.

Una apuesta de 6.000 euros con rentabilidad récord

Dar el paso no fue nada fácil. El riesgo económico era tan significativo que Chacón tuvo que pedir un préstamo inicial de 6.000 euros para poder arrancar la nueva etapa de su negocio.

Hay que tener en cuenta que, por aquel entonces, el pistacho casi un desconocido en la región y existía muchísima incertidumbre sobre si llegaría a arraigar en sus tierras. Sin embargo, los resultados no tardaron en asomar la cabeza de forma fulgurante. “Entre 2010 y 2016 triplicamos el capital”, explica.

Reinvirtiendo constantemente esos primeros beneficios, Chacón ha logrado ir adquiriendo nuevas parcelas con el paso de los años. A día de hoy, gestiona un impresionante terreno de 160 hectáreas dedicadas en exclusiva a la explotación de este codiciado fruto seco.

De 40.000 a 650.000 euros anuales

Paralelamente a la expansión del terreno, los márgenes de beneficio del manchego se han disparado de forma exponencial. Según su propio testimonio, ha pasado de ingresar unos 40.000 euros anuales sudando la gota gorda con el cereal y el olivo, a facturar una cifra cercana a los 650.000 euros al año gracias al pistacho.

Con estos números sobre la mesa, el agricultor manifiesta abiertamente su total devoción por el alcance comercial de este producto. “No hay producto en el campo que se iguale al pistacho. Ni en inversión, ni en producción, ni en rentabilidad", afirma tajantemente.

De hecho, sostiene que apostar por este cultivo es la llave maestra para asegurarse un futuro financiero totalmente desahogado. “Quien se dedique al pistacho podrá vivir de ello como un marqués”, concluye.

Para algunos productores, el pistacho ya no es simplemente una apuesta de futuro, sino un negocio que empieza a moldear la forma de entender determinadas explotaciones agrícolas en España.