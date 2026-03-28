Sara Laguero, agricultora: "El precio del cereal sigue siendo el mismo que hace 60 años pero el gasoil ha subido más del doble. Alguien se está beneficiando y no somos los agricultores"

En plena escalada de costes y con un sector agrario cada vez más tensionado, los agricultores denuncian una situación que consideran insostenible: mientras los precios de producción se disparan, los ingresos apenas se incrementan.

Una realidad que pone contra las cuerdas al medio rural, donde además se suman dificultades añadidas, como la falta de servicios y el relevo generacional, cuestiones que todavía siguen siendo grandes retos todavía por conseguir.

Sobre este tema habla la agricultura Sara Laguero Ordóñez, una mujer que vive en la localidad burgalesa de Arroyal y que se incorporó al campo hace apenas tres años junto a su marido. Su historia refleja tanto el auge de la presencia femenina en el sector como las dificultades que atraviesa actualmente la agricultura.

Cambio de vida radical

"Soy agricultora, aunque a la agricultura me dedico desde hace relativamente poco, por circunstancias familiares", explica. Su llegada al campo no fue planificada: "Llevaba la agricultura mi suegra, luego la llevó mi cuñado, quien tuvo un accidente y, al final, pues bueno, entre mi marido y yo decidimos incorporarnos a esta vida".

Antes de dedicarse a la agricultura, Sara trabajaba como administrativa. El cambio ha sido total. "Antes hacías tus ocho horas y te olvidabas de todo, y ahora estás mirando al cielo, que si llueve, que si no llueve… Y tienes que hacer de todo: la casa, los niños… un día te toca arar, otro sembrar… un poco de todo", explica.

Además, Sara también pone el foco en la situación de las mujeres en el sector agrario. "Estamos un poco como a la retaguardia, porque hacemos igual muchas cosas, pero tampoco se nos reconoce", lamenta.

En su caso, cuenta con titularidad compartida, una figura legal que permite visibilizar y reconocer el trabajo femenino en el campo. "Por lo menos tributamos, pagamos autónomos y al final tendríamos una jubilación", expone.

"Porque al final trabajar siempre nos ha tocado trabajar, y vamos a seguir trabajando, y ahora por lo menos se nos apoya en ese sentido", subraya, destacando la importancia de este avance para las mujeres que se dedican al campo.

El sector al límite

Pero más allá de lo personal, su testimonio pone el foco en la situación crítica del sector. "Los precios están por las nubes, con las guerras nos están subiendo el gasoil una barbaridad, los abonos…", denuncia.

Tras participar en una manifestación en Valladolid, Sara señala directamente a la cadena de costes: "Ellos han comprado el gasoil hace cuatro meses y nos lo han subido como si lo hubieran comprado antes de ayer. Y claro, alguien se está beneficiando de ello y no somos los agricultores".

"El Estado también, claro, con todos los impuestos que tienen", ha criticado la agricultora. Y la subida, según explica, ha sido drástica: "El gasoil ha subido más del doble en nada".

Pero frente a ese aumento de costes, los ingresos permanecen prácticamente estancados. "El precio del cereal sigue siendo el mismo que hace 60 años. Pero claro, los insumos no tienen nada que ver. Están por el doble o más del doble de lo que costaban antiguamente".

El resultado es una rentabilidad cada vez más ajustada. "Pues la verdad que la rentabilidad es escasa, al final entre unas cosas y otras estamos manteniéndonos como podemos", reconoce.

A pesar de ello, Sara sigue implicada en la defensa del sector desde dentro. Forma parte de la junta directiva de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA), desde donde busca impulsar medidas. "Queremos estar al pie del cañón, tener una asociación activa y llevar a cabo todas las medidas que estén en nuestras manos", afirma.

Un futuro incierto

De cara al futuro, la agricultora se muestra prudente, aunque no pierde la esperanza. "Si esto no mejora, la verdad que está complicado", admite.

Aun así, Sara confía en que se produzcan cambios y que se tengan en cuenta las dificultades que está sufriendo el sector: "Tenemos esperanzas de que reconsideren el sector primario y se nos eche una mano y podamos seguir adelante".

Un testimonio que pone voz a una preocupación compartida por muchos profesionales del campo: la necesidad urgente de equilibrar costes, precios y reconocimiento para garantizar la supervivencia de un sector esencial.

Vivir en el medio rural

Asimismo, Sara señala también cuáles son los inconvenientes principales de vivir en el entorno rural. "Si tienes que bajar al médico, tienes que salir del pueblo, aunque sí que hay veces que viene una vez a la semana", menciona.

"A la farmacia… no tienes farmacia, al colegio le tienes que bajar a Quintana Dueñas… Ahora en el instituto sí que te ponen autobús si vas a un colegio concertado, pero sino pues te tienes que buscar la vida y bajarles en coche", añade.

Sin embargo, no todo son quejas. La agricultora, pese a las limitaciones, también valora las ventajas que le ofrece este tipo de vida. "Aquí tienes toda la tranquilidad del mundo, te conoces entre todos, es como más familiar", concluye.