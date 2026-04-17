Así funciona el simulador del Gobierno para saber si cumples los requisitos de la regularización extraordinaria de migrantes

Imagen de una manifestación contra el racismo en Madrid

El Gobierno ha puesto en marcha una regularización extraordinaria que espera darle derechos a más de 700.000 migrantes. De este modo, miles de personas que ya residen y trabajan en España solventarían una situación administrativa irregular.

El plazo para llevar a cabo la solicitud es hasta el 30 de junio y hay que cumplir dos requisitos principales: vivir en España desde antes del 1 de enero de 2026 (los últimos 5 meses desde el momento de la solicitud deben ser ininterrumpidos) y carecer de antecedentes penales.

El trámite se puede hacer de manera presencial con un sistema de cita previa y vía telemática. Para ello también necesitas poseer la documentación requerida.

Antes de comenzar el trámite es importante saber si reúnes todas las exigencias que te permiten acogerte a la regularización. Es en este punto donde siempre surgen dudas. Y pueden ser preguntas muy repetidas, teniendo en cuenta la expectación que ha causado esta medida.

Para hacer más sencilla la gestión, el Gobierno ha habilitado un portal web a modo de simulador. Contestando a una serie de preguntas sabrás si eres apto para la regularización extraordinaria. Es un método sencillo y rápido que te puede ser de ayuda.

Cómo saber si cumples los requisitos para la regularización de migrantes

El simulador online habilitado por el Gobierno sirve para verificar que reúnes las exigencias necesarias para acogerte a la regularización.

Este método es mucho más sencillo y ágil que comprobar uno por uno todos los requisitos. Sólo tienes que responder siete preguntas. Son las siguientes:

¿Te encontrabas en España antes del 1 de Enero de 2026?

¿Te encuentras en la actualidad en situación administrativa irregular en España o eres solicitante de Protección Internacional?

¿Eres titular de una autorización de protección temporal (Desplazados por la guerra en Ucrania)?

¿Estás pendiente de la resolución de una autorización de residencia por arraigo u otras circunstancias excepcionales?

¿Puedes acreditar a día de hoy al menos 5 meses de estancia ininterrumpida en España a través de cualquier documento público o privado que incluya datos personales?

¿Tienes pasaporte, cédula de inscripción o título de viaje?

¿Tienes certificado de antecedentes penales de tu país de origen o países donde hayas residido en los 5 años anteriores a tu llegada a España?

Una vez finalizado el cuestionario, el propio sistema te mostrará un mensaje indicando si cumples o no los requisitos.

Este simulador es una herramienta meramente informativa, no te sirve para comenzar el trámite o pedir cita. Eso sí, puede ayudarte a ahorrar tiempo o a saber los documentos que debes conseguir antes del 30 de junio.