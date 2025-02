Reciben una caja de plátanos y a los trabajadores de un supermercado se les hiela la sangre con lo que encuentran debajo

El susto de los trabajadores de un supermercado de New Hampshire fue monumental cuando, al revisar un envío de plátanos procedentes de Ecuador, descubrieron una serpiente venenosa. La criatura, una serpiente de ojos de gato del norte (Leptodeira ornata), se encontraba camuflada entre los plátanos, lo que dejó a todos en estado de shock.

La serpiente, nativa de Ecuador, fue encontrada en un supermercado local, lo que generó una alerta inmediata. El Departamento de Pesca y Caza de New Hampshire recibió una llamada de los empleados, quienes, al darse cuenta de lo que habían encontrado, se contactaron con las autoridades. Los oficiales de conservación llegaron rápidamente al lugar, y con la ayuda de los expertos de Rainforest Reptile Shows, lograron retirar el reptil del supermercado de manera segura.

Una especie común, pero peligrosa

La serpiente de ojos de gato del norte es una especie común en el occidente de Ecuador y prefiere los ecosistemas de bosques tropicales, tal como señaló un artículo del New York Post. Aunque no se considera una amenaza grave para los seres humanos debido a su naturaleza reservada, su veneno puede resultar peligroso si no se maneja con precaución. Tras ser retirada del supermercado, la serpiente fue puesta bajo el cuidado de especialistas y se le encontró un nuevo hogar en su entorno natural.