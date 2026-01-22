Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Continúa la búsqueda de dos personas desaparecidas en Adamuz con la lluvia como principal obstáculo: así funciona el operativo
Continúa la búsqueda de dos personas desaparecidas en Adamuz con la lluvia como principal obstáculo: así funciona el operativo 

Agentes equipados con equipos técnicos y apoyados con perros adiestrados se encargan de estas tareas, aunque la lluvia complica el objetivo. Por ahora, las autoridades han conseguido recuperar 43 cuerpos. 

Un agente de la Guardia Civil rastrea con un perro los vagones siniestrados del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).
Un agente de la Guardia Civil rastrea con un perro los vagones siniestrados del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba).EFE/Jorge Zapata

Han pasado cuatro días desde el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba), ocurrido el pasado domingo y que dejó un saldo de al menos 43 fallecidos. Y la búsqueda de dos personas desaparecidas, que viajaban en los trenes siniestrados (especialmente en el Alvia) y que aún no han sido encontradas, continúa.

Desde primera hora de la mañana, los agentes se dedican a inspeccionar el perímetro del accidente, con el objetivo de encontrar alguna pista que pueda llegar hasta los cuerpos. Lo hacen a pie, con perros adiestrados en la localización de restos humanos y apoyados por medios técnicos, como drones con el sistema de infografía forense 3D. De hecho, la propia Guardia Civil ha difundido un vídeo en el que se puede observar cómo se desarrollan las batidas. 

Las labores de búsqueda se concentran tanto en los trenes accidentados —el Iryo y el Alvia— como en las zonas colindantes a las vías, aunque la lluvia está complicando las tareas. De hecho, en la primera inspección de los convoyes, no se ha podido localizar a estas dos personas, según han confirmado fuentes del dispositivo a Europa Press. 

Hasta que no se consiga dar con los dos cuerpos de los desaparecidos, no se podrá proceder a la retirada de los trenes, por lo menos hasta que haya certeza de que no hay nadie en su interior y que así puedan operar con la maquinaria pesada. 

Un agente de la Guardia Civil ante el tren Iryio accidentado en Adamuz.
  Un agente de la Guardia Civil ante el tren Iryio accidentado en Adamuz.Rocio Ruz

Una tragedia que deja al menos 43 fallecidos

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha completado la autopsia de 43 fallecidos. El Servicio de Criminalística ha logrado identificar a 42 de ellos mediante huellas dactilares, quedando una sola persona pendiente de identificación. Para ello, han trabajado sin descanso 27 médicos forenses del Instituto de Medicina Legal (IML), según ha informado la Junta de Andalucía.

En total, se presentaron 45 denuncias por desaparición en distintas comandancias de la Guardia Civil, la mayoría eran de ciudadanos españoles, aunque también figuran personas de Marruecos, Rusia y Alemania. También, entre las denuncias, hay una que corresponde a un menor de edad. El balance provisional recoge 22 mujeres y 23 hombres entre los desaparecidos.

Del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal, 28 viajaban en el tren Alvia que cubría la ruta Madrid-Huelva; seis se encontraban en las vías del propio Alvia; otras seis viajaban en el Iryo que se dirigía a Madrid desde Málaga, y tres cuerpos fueron hallados entre ambos trenes, según recoge la agencia EuropaPress. El homenaje de Estado a las víctimas del accidente se celebrará el próximo 31 de enero en Huelva. 

