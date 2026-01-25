Cómo solicitar indemnizaciones y asistencia médica y psicológica tras los accidentes de Adamuz y Gelida

Imagen de la zona afectada por el accidente ferroviario, donde, tras la recuperación de los convoyes, continúan las labores de limpieza y retirada de escombros. El 23 de enero de 2026, en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España).

Renfe ha publicado en su página web información detallada sobre indemnizaciones, asistencia médica y apoyo psicológico, además del acceso directo a los formularios necesarios, para las personas afectadas por los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), según informa EFE.

La operadora pública subraya que está "plenamente comprometida" con la atención a las víctimas y sus familiares tras dos siniestros que han conmocionado al país.

El accidente de Adamuz, ocurrido hace una semana, dejó 46 personas fallecidas, mientras que el de Gelida, registrado el martes pasado, causó una víctima mortal. En ambos casos, Renfe recuerda que los viajeros y sus derechohabientes cuentan con distintos mecanismos de cobertura y compensación.

Cómo solicitar indemnizaciones y asistencia

Para gestionar las indemnizaciones y la asistencia médica o psicológica del seguro obligatorio de viajeros, es imprescindible cumplimentar el formulario de notificación de accidentes. Renfe explica que este trámite es el primer paso para activar las coberturas previstas.

Con el objetivo de facilitar el proceso, el formulario puede obtenerse por cuatro vías distintas:

En los Centros de Atención a los Familiares (CAF) habilitados por Renfe.

En la estación más cercana.

A través de la web de Renfe.

Mediante correo electrónico.

Una vez recibido el formulario y tramitado por la compañía, la aseguradora contactará con los afectados a la mayor brevedad posible. Renfe recuerda además que el plazo máximo para realizar esta gestión es de cinco años desde la fecha del accidente.

Seguro obligatorio y coberturas adicionales

Renfe Viajeros tiene contratado con la aseguradora irlandesa Everest Insurance (sucursal en España) el seguro obligatorio de accidentes para viajeros, destinado a indemnizar a los pasajeros o a sus derechohabientes cuando sufran daños corporales en accidentes ferroviarios.

Esta cobertura se ha ampliado para incluir también los accidentes que sufran los viajeros en estaciones gestionadas por Renfe Viajeros, no solo durante el trayecto en tren.

En función de la fecha del siniestro, la tramitación varía:

Los accidentes ocurridos desde el 1 de enero se gestionan a través de Everest Insurance.

se gestionan a través de Everest Insurance. Los anteriores a esa fecha se tramitan con AIG Europe (sucursal en España).

Ambas aseguradoras son las responsables de gestionar las reclamaciones del seguro obligatorio de viajeros.

Responsabilidad civil y aval bancario

Además del seguro obligatorio, Renfe dispone de un seguro de responsabilidad civil suscrito con QBE Europe (sucursal en España). Esta póliza cubre daños a viajeros, equipajes, correo, mercancías, infraestructuras ferroviarias, trenes y terceros, con una franquicia de 1,5 millones de euros.

Para las responsabilidades que queden por debajo de esa franquicia, Renfe cuenta con un aval bancario de CaixaBank, destinado a garantizar el pago de las indemnizaciones fijadas por resolución judicial o laudo arbitral firme en caso de que la operadora no lo hiciera directamente.

Información centralizada para los afectados

Con esta actualización en su web, Renfe busca centralizar toda la información relevante para las víctimas y sus familias en un momento especialmente delicado. La compañía insiste en que su prioridad es ofrecer apoyo integral, tanto económico como médico y psicológico, a quienes se han visto afectados por dos de los accidentes ferroviarios más graves registrados recientemente en España.