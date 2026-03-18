Una kazaja que lleva 12 años en España: "Crecí con leche de caballo y hay platos españoles que me obligan a cerrar el ordenador y salir a dar un paseo"

Vivir en otro país siempre implica aprender cosas nuevas; y una de las principales fuentes de información es siempre la gastronomía. Productos, preparaciones e ingredientes que muchas veces sorprenden, enamoran o espantan. Y hay algunas que, directamente, descolocan por completo.

Eso es justo lo que le ocurre a la creadora de contenido SpainSprinkles, una chica de origen kazajo que pese a que lleva más de una década viviendo en España, asegura que todavía hay algunas comidas que le dejan con la boca abierta. "Ocho platos, ocho veces que España me ha dejado con más preguntas que respuestas", ha apuntado.

En el vídeo, la creadora de contenido elabora un ranking con humor y sinceridad para explicar hasta qué punto el choque cultural sigue presente incluso después de 12 años viviendo en España. Porque sí, el tiempo ayuda, pero no borra del todo las diferencias culturales.

"Hay algo que funciona demasiado bien en este país", ha comenzado diciendo la youtuber en el vídeo, halagando la comida española. "Pero hay platos que existen que me pregunto si fueron un accidente", ha apuntado entre risas.

Es como si alguien hubiese dicho: "Bueno, ya que está hecho nos lo comemos", ha continuado la kazaja. "Incluso platos que ves que piensas: ¿Pero esto está oficialmente aprobado como comida?", ha confesado la extranjera.

De la leche de caballo a la tortilla de patatas

Así, la creadora de contenido ha elaborado una lista con las "cosas raras" que se comen y beben en España según su criterio, y ha procedido a puntuar cada plato en rareza del 0 al 10

y, los que ha probado, también en sabor. "Platos que yo, que me crie con leche de caballo, los miro y pienso: España, explícate", ha afirmado la influencer.

El primer plato en la lista han sido caracoles en salsa. "El caracol no es algo que veas y digas ‘uh, que apetecible’, pero siendo objetiva la textura es parecida al marisco", ha analizado la youtuber. "Son como un marisco de tierra. Rarillo pero comprensible, así que rareza 5/10. Sabor 6/10", ha concluido.

En el número dos de la lista: mantecados y polvorones. "Grasa de cerdo en un dulce, nada raro", ha apuntado la kazaja en tono irónico. Rareza 3/10. Sabor 10/10", ha añadido, antes de pasar al siguiente plato de la lista: la lamprea en su sangre.

"¿Quién os manda comer este gusano de arena?"

"¿Pero quién os manda comer este gusano de arena? Y como si su aspecto no fuera suficiente, encima lo preparáis en su propia sangre. ¿Alguien lo ha probado? Contadme si el trauma merece la pena. Rareza 10/10. Sabor: expediente sin abrir", ha comentado.

En el número cuatro, algo que ningún español se esperaría: las aceitunas como tapa. "El caso es que en Kazajistán las aceitunas son un ingrediente, van dentro o como parte de las cosas, no solas en un platito. Es como si aquí alguien te pusiera unas hojas de albahaca sueltas como tapa. Técnicamente es comida, pero así sola no existe", ha explicado.

"La primera vez que vi unas aceitunas acompañando una caña me quedé muy sorprendida, no porque me pareciera mal, sino porque mi cerebro directamente no lo procesaba como opción. ¿Cómo no se nos había ocurrido a nosotros? Rareza 3/10. Es raro que nadie le haya dicho que le falta el resto de la ensalada. Sabor 8/10, y con cerveza combinación ganadora", ha reconocido la extranjera.

Kalimocho, "la bebida más rara de España"

En el número cinco, esta vez una bebida: el kalimocho. Una elaboración que ha calificado como "la bebida más rara de España". “Un país que produce vinos increíbles, donde el vino es el orgullo nacional, y ocurre este pecado: mezclarlo con Coca-Cola”, ha criticado.

"Entiendo que el vino que se mezcla no suele ser el mejor, pero Coca-Cola es lo último que se me ocurriría echarle, es como echarle kétchup a un jamón ibérico. Rareza 8/10. Sabor 5/10. La coca cola me gusta, el vino me gusta, pero los prefiero en distintos vasos”, ha concluido Spain Sprinkles.

Siguiente plato de la lista, el melón con jamón. Otra elaboración que a ningún español le sorprendería, pero que a la youtuber la deja perpleja. "Lo siento, para mí es como mezclar postre y plato principal, carne y dulce. Muy arriesgado. Pero sé que a vosotros os encanta, no conozco a ningún español al que no le guste el melón con jamón. Rareza: 4/10, sabor 4/10. Separados para mí son un diez, juntos un divorcio inminente", ha expuesto la influencer.

Los no negociables

Ya llegando al final, en el número siete, las crestas de gallo. "En España sí que se aprovecha un animal entero, es que no se tira absolutamente nada, ni la corona. Rareza 9/10. Sabor, no lo he probado. Una experiencia culinaria para valientes, yo de momento os la cedo", ha apuntado la kazaja entre risas.

Y, por último, el plato que considera más raro y menos apetecible. “Me ha costado más porque cada vez que lo buscaba tenía que cerrar el ordenador y salir a dar un paseo”, ha reconocido. En concreto, la extranjera ha hablado de las criadillas. "Vaya, los testículos del toro. Sí, los testículos. Rareza 11/10, es que con un 10 no me llega. ¿Sabor? 0 información", ha concluido.

"Imagina al primero que miró a un langostino a los ojos, que parece que viene del espacio exterior, y dijo: ‘A la olla’. Otra muestra de la valentía española"; "Incluiría erizo de mar, quien iba a sospechar que se comen", han añadido también algunos usuarios en la sección de comentarios.