Rescates, desbordamientos y carreteras cortadas en Murcia: López Miras pide el despliegue de la UME tras las fuertes lluvias

Los bomberos están llevando a cabo esta madrugada rescates en varias calles de Cartagena tras una noche de fuertes lluvias en la Región de Murcia que ha provocado algunos desbordamientos en las ramblas. Una situación que ha hecho que el Gobierno regional haya elevado el nivel del Plan Especial de Protección Civil INUNMUR y ha solicitado el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha informado a las 4:45 horas en la red social X que "20 efectivos de Bomberos de Cartagena con vehículos pesados están realizando rescates en la calle Marina, Levante, Escorial y Mujol de Los Nietos".

"Allí tenemos abierto el colegio, con equipo de servicios sociales, donde estamos asistiendo a los vecinos para garantizar su seguridad", ha explicado la alcaldesa.

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias había elevado a nivel 1 el Plan Inunmur como consecuencia de la evolución del episodio de lluvias y tormentas que afecta a la región de Murcia, al afectar la emergencia a más de un municipio y requerirse recursos autonómicos no vinculados al municipio para su gestión.

El jefe de operaciones del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) de la Región de Murcia comunicó, en primer lugar, a la Delegación del Gobierno y a todos los ayuntamientos el cambio de nivel del 0 al 1 del plan especial de protección ante el riesgo de inundaciones "como consecuencia de la evolución de la emergencia: el desbordamiento de las ramblas costeras y en especial del Campo de Cartagena".

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias activó poco antes de esta medianoche el ES-Alert en la zona de San Javier (Murcia) ante el riesgo de desbordamiento del canal del trasvase y ramblas, debido a las fuertes lluvias provocadas por la DANA Alice.

Fue entonces cuando se activó también ES-Alert en la zona de Los Alcázares (Murcia) ante el grave riesgo de desbordamiento en las ramblas de Las Colonias; La Maraña y El Albujón.

En sendos mensajes de ES-Alert se lanzaba una serie de recomendaciones. "El sistema Es-Alert ha enviado un mensaje de aviso a la población próxima a la zona de la rambla de El Albujón en los municipios de San Javier y Los Alcázares", explicó Natalia Arroyo.

"No cruce cauces de agua con su vehículo, extreme la precaución, evite desplazamientos, no baje a sótanos, ⁠en caso de inundación y suba a plantas altas", aseguró en un mensaje en redes sociales.

Solicitan el despliegue de la UME

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha revelado en redes sociales que ha elevado al nivel 2 el Plan Especial de Protección Civil INUNMUR. "Ante el peligro que está generando el desbordamiento de las ramblas, y en coordinación con el alcalde de Los Alcázares, solicitamos el despliegue de la UME en este municipio", ha asegurado.

López Miras también ha agradecido el trabajo de ayuda de los agricultores en los trabajos de emergencia. "En las peores situaciones, la Región de Murcia demuestra su inmensa solidaridad. Durante toda la noche, los agricultores de la zona del Mar Menor han ayudado con sus tractores en los trabajos de emergencia. Se lo he agradecido personalmente. Gracias de corazón", ha detallado.