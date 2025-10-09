La DANA Alice provoca inundaciones en Alicante y deja lluvias torrenciales en Murcia

La DANA Alice ha hecho acto de presencia durante la jornada de este jueves en el este peninsular provocando inundaciones en localidades de Alicante y dejando lluvias torrenciales en Murcia.

No obstante, cabe destacar que lo peor del episodio se espera a partir de este viernes. En concreto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado avisos rojos a partir de las 10:00, en el caso de Alicante, en la comarca Litoral sur, y en el caso de Murcia, en la comarca Campo de Cartagena y Mazarrón.

Según los registros de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), en los municipios alicantinos de Relleu y Orxeta se han registrado a lo largo del día 91 y 72 litros por metro cuadrado, respectivamente.

Cabe recordar que los teléfonos móviles de la población de diferentes zonas de la provincia de Alicante han recibido a las 14:47 horas de este jueves un mensaje masivo Es-Alert de Protección Civil por riesgo de inundaciones a partir de las 10:00 horas de este viernes en el litoral sur de la provincia.

Tal y como recoge EFE, en la provincia de Valencia, Alice ha dejado 44,8 litros por metro cuadrado en L'Albufera de Valencia, 39,8 en Catarroja (que fue una de las localidades más afectadas por la DANA de finales de octubre de 2024) y 35,1 en Alcàsser.

Por su parte, el Gobierno de Murcia ha activado este jueves el nivel 0 (el más bajo) del Plan Especial de Protección Civil por inundaciones debido al mencionado aviso rojo por lluvias extremas emitido para mañana por la AEMET, que prevé hasta 60 litros por metro cuadrado en una hora en el Campo de Cartagena y Mazarrón.

De hecho, ya durante la tarde-noche de este jueves se han producido lluvias torrenciales que han provocado la activación de avisos de naranja por parte de la AEMET y cortes de carreteras en la Región de Murcia.