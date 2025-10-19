Responden a la duda de por qué los asiáticos acompañan los platos con arroz, pero en Europa con pan

Quizás te hayas preguntado de dónde vienen las costumbres tan distintas de acompañar prácticamente todas las comidas arroz que tienen los asiáticas, en lugar de con pan, que tienen los europeos. También los asiáticos se preguntan por qué los extranjeros toman bocadillos para comer. Las razones, en ambos casos, tienen que ver con la cultura, la historia y también con las peculiares geográficas y del terreno, así como el clima de cada zona. como cuenta la publicación Pantip en un vídeo.

En cuanto a los factores geográficos, en especial, en el sudeste y el sur asiático hay áreas con grandes llanuras en las que las cuencas del río son zonas caliente, húmeda y monzónicas. Y esta condición las hace muy adecuadas para plantar arroz, los asiáticos dicen que es el mejor.

Estas zonas disponen de una gran cantidad de agua, ideal para el crecimiento del arroz. Incluso las pequeñas inundaciones fomentan ese crecimiento, como de puede ver en esos típicos paisaje encharcados de la zona sur. Esto ha hecho además, que estos cultivos se convirtieran en la forma principal de vida de la gente.

En cambio, en Europa, el clima frío y seco de algunas partes de Europa es adecuado para para plantar trigo. Ésta es, además, una planta que se cultiva fácilmente, se puede cosechar en grandes cantidades.

En cuanto a sus características, el pan y el trigo se pueden convertir en la comida principal así como utilizarse de distintas manera para hacer diferentes tipos de alimentos y una gran variedad de platos. Así que, aparte de las características naturales de cada zona, las materias primas que se dan mejor en cada continente van ligadas a las tradiciones gastronómicas, así como la historia de cada zona, que también juega un papel importante.

La historia tiene gran relevancia en la tradición de comer arroz en países como China. De hecho, hay evidencias del cultivo de arroz en China e India desde hace miles de años. Comenzó a establecerse una comunidad agrícola en las áreas planas de plantación de arroz, ya que la productividad era muy alta y se convirtió en el sustento principal de una gran cantidad de la población. Así es como el arroz en Asia, no es simple alimento normal, sino también está en el centro de las relaciones sociales y culturas de la sociedad.

Además, la mayoría de la sociedad en Asia es agrícola y su vida está vinculada con cultivo de arroz. Así, el arroz se contempla como una planta sagrada y bonita, símbolo de fertilidad y riqueza.

En cuanto a la tradición de hacer pan, se remonta a la hace más de 12.000 años. Y comenzó a extenderse por los griegos y romanos hasta llegar a convertirse en parte de las comidas principales durante el Imperio, que lo extendió esta cultura por toda Europa. También el pan está asociado a determinadas religiones, como las cristianas. Cristo usaba el pan y lo compatía, lo que hace que forme parte de rituales religiosos. Esto coincide como en el caso del arroz, con el hecho de dar a este alimento un símbolo también espiritual, que fomenta el arraigo de esta tradición.