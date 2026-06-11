Investigan a Ryanair por cobrar a los padres que quieran sentarse junto a sus hijos  

Ryanair, investigada. La Autoridad de los Mercados y la Competencia (CMA) de Reino Unido investiga a la aerolínea europea de bajo coste por cobrar la elección de asiento a los pasajeros que viajan con niños menores de edad, de entre 2 y 11 años, cuando es algo que debería cumplir la propia compañía en línea con la normativa, que obliga a sentar a los niños junto a su progenitor o tutor legal.

Desde la compañía irlandesa, a la que se le acusa de cobrar en torno a ocho libras (algo más de nueve euros) por esta práctica, han desmentido las acusaciones y han dicho que la investigación es "falsa" pues la "política de asientos para familias de Ryanair cumple plenamente con todas las leyes y normativas pertinentes ".

"Ryanair no cobra ninguna tarifa por que los niños se sienten junto a sus padres o al adulto que los acompaña. Los padres que viajan con niños pagan solo por un asiento reservado (para adulto), pero no pagan nada por los otros 4 asientos reservados para los niños que viajan con ellos", ha asegurado el grupo.

Sin embargo, la CMA ha comprobado que la compañía exige, "en la mayoría de las rutas" disponibles, que al menos un padre se siente con sus hijos si tienen esa franja de edad a través del "asiento familiar obligatorio", que "el padre debe pagar para asegurar que los niños se sientan al lado".

También ha destacado que sea la única gran aerolínea que opera desde Reino Unido que mantiene este sistema. Otras compañías, ha apuntado el organismo, asignan automáticamente asientos contiguos a las familias o permiten hacerlo sin necesidad de pagar un extra.

"Ryanair es la única gran aerolínea que vuela hacia fuera de Reino Unido que impone este suplemento. Otras ofrecen sentar a los niños con un padre o tutor sin la necesidad de que un adulto pague por la reserva, o los sitúan juntos de forma automática y gratis durante la reserva. La web de Ryanair habla de 'asientos reservados gratis para menores de 12 años', pero los padres y tutores deben pagar un extra para acceder a esos asientos", ha explicado el supervisor británico.

Ryanair podría enfrentarse a una multa de hasta el 10% de sus ingresos anuales

La investigación abierta no implica que la aerolínea haya cometido la infracción. El organismo británico prevé ofrecer novedades sobre el avance del caso en un plazo aproximado de seis meses. En caso de acreditarse una vulneración de la ley de protección al consumidor, Ryanair podría enfrentarse a una multa de hasta el 10% de sus ingresos anuales.

La compañía, por su parte, ha querido cargar contra el Gobierno británico, encabezado por Keir Starmer, de utilizar este procedimiento para transmitir una imagen de defensa de los consumidores mientras se mantienen impuestos que les afecta, como puede ser el caso del aplicado a los pasajeros aéreos.