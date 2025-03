Roban en una iglesia de Valladolid y se llevan hasta las hostias sagradas: "Es una ofensa al Señor"

El Arzobispado de Valladolid ha denunciado este viernes la "profanación" del Sagrario de la iglesia de Nuestra Señora de la Vega, en Arroyo de la Encomienda, tras confirmarse que alguien accedió al templo y robó las hostias sagradas. La institución eclesiástica ha calificado el suceso como "un hecho de especial gravedad" y ha asegurado que supone "una ofensa para el Señor y para la Iglesia Católica".

Según El Norte de Castilla, el párroco de la iglesia, Juan Carlos Fraile, descubrió el robo en la mañana del viernes. La noche anterior, sobre las 23:45, salió del templo sin notar nada fuera de lo normal. Sin embargo, al regresar a las 8:10, encontró la puerta abierta y, tras inspeccionar el interior, comprobó que las hostias consagradas habían desaparecido.

No sé cómo han entrado. La puerta no estaba forzada. Tal vez cuando yo salí ya estaban dentro o puede ser que se saltaran la valla y encontraran alguna entrada abierta", relató Fraile al diario. "Eché un vistazo por si faltaba algo, pero no han robado nada más. Solo las hostias sagradas que había en el sagrario y que son lo más importante para nosotros. El sagrario lo dejé cerrado y esta mañana estaba cerrado también, pero habían cogido la llave", explicó al citado medio

Tras la denuncia, agentes de la Guardia Civil de Zaratán se desplazaron hasta la iglesia para investigar lo sucedido. Mientras tanto, la Archidócesis de Valladolid ha manifestado su consternación y ha convocado un acto de desagravio en la misa del segundo domingo de Cuaresma, el 16 de marzo, en el mismo templo. "Tendremos al Santísimo expuesto unos minutos en señal de desagravio al Señor y de alabanza", ha dicho el párroco.