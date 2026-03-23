'Follow the money': 2.490 pisos públicos  comprados por fondos se revenden hasta 6 veces más caros

Corría el 2010 y algunos de los peores compases de la crisis económica del ladrillo que había irrumpido a escala mundial dos años antes cuando el Ayuntamiento de Madrid tomaba una decisión que acabaría teniendo una importante repercusión en el parque inmobiliario público de la capital española. El entonces regidor, el popular Alberto Ruiz Gallardón —el exministro de Justicia que dimitió por su reforma de la ley del aborto—, sacaba a la venta un total de 630 viviendas públicas que acabaron siendo adquiridas por el fondo de inversión Lazora, actualmente denominado Nestar.

Años más tarde, en 2013, ya con la también popular Ana Botella ostentando el bastón de mando madrileño, el Ayuntamiento sacó a la venta otro lote, esta vez de 1.860 viviendas que se vendieron a otro fondo. Concretamente, a Fidere —filial de Blackstone—. La primera operación se cerró con un pago de 65 millones de euros, lo que dejó en una media de 103.000 euros cada vivienda, mientras que la segunda fue por un total de 128,5 millones. En este último caso, a 70.000 euros de media la vivienda.

Según adelanta El País en una información este lunes, hasta 16 años después, ambos fondos están revendiendo estas propiedades en un momento en el que el mercado de la vivienda está absolutamente fuera de control y con los costes disparados. En varios de los casos, estas viviendas que antaño salieron al mercado como públicas se venden ahora a precios hasta seis veces más caros.

Hasta 6 veces más caros: pisos en el centro y en la revalorizada zona norte

En el primero de los casos, el de los pisos que fueron subastados por el Ejecutivo de Gallardón, los inquilinos eran madrileños menores de 35 años que pagarían entre 236 y 434 euros al mes con opción de compra. Nunca tuvieron esa opción, pues en ese verano de 2010, el Gobierno municipal del PP remitió misivas a quienes vivían en ellos, comunicándoles que sus hogares salían a subasta. Entre esos pisos se encuentran también 304 localizados en Sanchinarro X, en la revalorizada zona norte de la ciudad. Si aquellos se vendieron a una media de 100.000 euros, ahora hay anuncios colgados en Idealista que arrancan en 365.000 euros, para inmuebles de una habitación, y la friolera de 649.000, en los de tres habitaciones.

Según la mencionada información, aludiendo a la respuesta del fondo Nestar, "van a seguir saliendo unidades" de esta zona. Analistas han explicado a El País que la práctica más rentable para este tipo de operaciones es vender los pisos de cuyos inquilinos les quede poco, sobre medio año, para que venza el plazo del contrato —7 años máximo—. Es entonces cuando comienzan a llegar los burofaxes informando de la puesta en venta del inmueble y trasladando también la posibilidad de compra preferente a los inquilinos. Sobre esto último, cabe recordar que algunos todavía tienen alquileres 600 euros, de la renta pública antigua.

En el segundo caso, el de la venta de vivienda pública por parte del Ejecutivo local de Ana Botella, supuso la adquisición, por parte de Fidere (Blackstone), de 1.860 viviendas por un total de 128,5 millones de euros. Según el mencionado artículo, era un 20% menos que su valor contable. El inmueble salió a una media de 69.000 euros, pero estamos hablando de que se reparten por zonas ahora con precios elevadísimos, como el propio Centro, pero también los barrios de Carabanchel, Arganzuela, Villaverde o Vallecas.

Este también fue un caso distinto, porque sí que llegó a los tribunales, en distintos planos: administrativos, penal y civil. En un inicio fue estimado por el Tribunal de Cuentas condenando a la propia Botella y a 6 concejales a pagar 22,7 millones de euros por una venta declara "ilegal". Medio año más tarde ese mismo tribunal dio marcha atrás a esa sentencia, mientras que la Audiencia Provincial de Madrid lo tumbó en lo penal declarando "legal" dicha venta.

Sin embargo, Fidere (Blackstone) tiene planes para sus propiedades en Madrid. Está buscando la venta de 5.300 inmuebles entre los que se hallan las 1.860 que una vez fueron públicas. En el mercado se cifra esa hipotética operación en unos mil millones de euros, lo que dejaría cada vivienda a un coste medio de 188.000 euros. Cuando se adquirieron en 2013, pagaron unos 69.000 euros de media por cada una de ellas.

Rita Maestre, a Almeida: "Exigimos que las recupere, que deje de regalarle nuestras casas a los millonarios"

Desde Más Madrid, la portavoz municipal, Rita Maestre, han reclamado que la recuperación de las viviendas vendidas en el pasado a los fondos, al tiempo que han subrayado que la ciudadanía debe conocer cuál es la postura de las autoridades madrileñas.

"Nosotros le exigimos al Alcalde que las recupere, que deje de regalarle nuestras casas a los millonarios y que no deje tiradas a esas familias", señala en una publicación en su cuenta oficial de X, para indicar que "que todo el mundo conozca el expolio que Ayuso y Almeida están permitiendo en nuestra ciudad".