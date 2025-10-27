Sara, joven española que vive en Zúrich, alerta a estos profesionales: "Trabaja allí porque se cobra hasta 270 euros la hora"

La escasez de trabajadores en profesiones manuales como las de electricistas, fontaneros, cerrajeros o mecánicos está provocando que el salario en esos oficios experimente un considerable incremento.

Aunque se trata de un hecho que cualquiera puede comprobar por sí mismo a través de las elevadas facturas a las que tiene que hacer frente si sufre una avería en su casa o en el coche, la alta valoración de esas profesiones es aún más evidente en países como Suiza.

En ese sentido, Sara Álvarez, una joven española que vive en la ciudad de Zúrich, ha publicado recientemente un vídeo en su cuenta en la red social TikTok en el que destaca que los electricistas en Suiza perciben mucho dinero por hacer su trabajo.

"¿Sabéis a cuánto cobra la hora un electricista en Suiza? Porque yo no sabía hasta ayer", comienza diciendo en el vídeo la española, quien se muestra bastante sorprendida por el presupuesto que le han dado para arreglar una avería en su piso.

Sara Álvarez ha señalado que un electricista cobra "250 francos suizos, que al cambio será como 270 euros la hora". Al conocer lo altamente valorada que está la profesión, la joven ha bromeado diciendo que "si lo sé, me hago un curso yo de electricista".

"Hemos pedido presupuesto porque esas cosas en este país hay que preguntarlas de antemano. Porque nunca sabes… por arreglarte una tubería te pueden cobrar 600 euros", ha advertido Álvarez.

Y ese presupuesto, efectivamente, fue mucho más alto de lo que ella y sus compañeros de piso podían imaginarse. "Le contamos lo que pasaba y dijo 'eso tardará como dos horas, así que 500 euros'", ha contado la joven.

La española ha asegurado que "no tenemos dinero para pagarlo", por lo que, según ha explicado, "estamos viendo a ver si alguno de los seguros de accidentes que tiene alguno de la casa nos lo cubre".