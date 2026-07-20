Sandra, 27 años, dejó su trabajo en Madrid y se mudó a un pueblo de 100 habitantes en los Pirineos: "El dinero no vale nada si para conseguirlo pierdes tu tiempo y tu libertad"

Durante años, la idea de triunfar estaba asociada a encontrar un buen trabajo en una gran ciudad y ascender profesionalmente. Sin embargo, cada vez más jóvenes empiezan a cuestionar ese modelo y se preguntan si el éxito merece la pena cuando deja poco espacio para disfrutar del tiempo, cuidar la salud o vivir con tranquilidad. En ese contexto, la historia de Sandra refleja una decisión que cada vez es más común.

Esta periodista de 27 años decidió dejar atrás su vida en Madrid después de sufrir un burnout, también conocido como síndrome de desgaste profesional, provocado por un ritmo de trabajo que acabó pasando factura a su salud física y mental. Tras un periodo de reflexión y varios viajes que le hicieron replantearse sus prioridades, tomó la decisión de mudarse a un pequeño pueblo de apenas un centenar de habitantes en el Pirineo aragonés.

Su historia, compartida a través de su canal de YouTube, se ha convertido en un ejemplo para quienes buscan una forma de vivir más pausada y consciente. "El dinero no vale nada si para conseguirlo pierdes tu tiempo y tu libertad", resume sobre el aprendizaje que marcó su cambio de vida. Hoy asegura que ha encontrado algo que antes parecía imposible: tiempo para sí misma, contacto con la naturaleza y una mayor sensación de libertad.

Una conexión inmediata con el entorno

Sandra se trasladó a la capital para trabajar como editora de vídeo para creadores de contenido, una oportunidad que impulsó su carrera, pero que también la llevó a un ritmo de trabajo insostenible. Jornadas interminables, estrés constante, malos hábitos y una dedicación absoluta al trabajo acabaron pasándole factura hasta provocar un desgaste que, según explica, la dejó completamente bloqueada y la obligó a replantearse sus prioridades.

Durante su recuperación comenzó a viajar y descubrió que la vida que había perseguido durante años no era realmente la que quería. En uno de esos viajes conoció el Pirineo aragonés y sintió una conexión inmediata con el entorno. Sandra reconoce que vivir en un entorno rural tiene inconvenientes, como disponer de menos servicios o tener que planificar mejor las compras y los desplazamientos, pero asegura que el cambio ha compensado con creces esas limitaciones.

Sandra tiene claro que este cambio le ha permitido redescubrir aquello que había dejado de valorar. "Aquí estoy aprendiendo lo que realmente me hace feliz, que es leer un libro en mi jardín, poder salir a pasear cada día con mi perro por la montaña y ver unos atardeceres increíbles", explica. Una reflexión que resume cómo, para ella, el verdadero éxito ya no se mide por el salario o el cargo que ocupa, sino por disponer de tiempo, tranquilidad y libertad para disfrutar de las pequeñas cosas del día a día.