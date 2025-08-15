Si ayudas siempre al camarero a recoger la mesa, la psicología apunta que tienes estos tres rasgos

La cortesía es una virtud que refleja ricos valores personales, y más en el ámbito de la hostelería. Gestos tan cotidianos como ayudar al camarero a recoger la mesa tienen un significado profundo en el campo de la psicología. Este tipo de comportamiento cortés pone de manifiesto valores personales como la empatía, el respeto por el trabajo ajeno y la capacidad de reconocer el esfuerzo de los demás.

Según publica el diario El Confidencial, la psicología identifica estos gestos como ejemplos de conducta prosocial. Estas son, "acciones voluntarias orientadas a beneficiar a otras personas sin que exista una recompensa directa". Así lo explica Lachlan Brown, una periodista especializada en el comportamiento humano, que destaca la importancia de estas conductas como indicadores de "un fuerte sentido de la comunidad y el altruismo".

En declaraciones recogidas por el periódico, facilitar el trabajo al camarero está vinculado con la humildad. De hecho, quienes actúan de esta generosa forma "reconocen el valor del trabajo de los demás". "No sólo se trata de ayudar, sino de mostrar que se entiende y se respeta el esfuerzo que implica atender al público", explica.

Además, estas personas suelen actuar de forma espontánea, "sin necesidad de que nadie se lo sugiera". En este sentido, su comportamiento refleja "principios sólidos, interiorizados y coherentes con su forma de estar en el mundo", asegura la experta.

En resumen, ser generoso con el trabajo en la hostelería es una muestra clara de ciertos rasgos psicológicos, como la empatía y la humildad. Se trata de "un indicio de empatía auténtica, conciencia social y voluntad para contribuir al bienestar colectivo". De este modo, la psicología siempre encuentra la forma de comprender cómo pensamos, sentimos y nos relacionamos con los demás.