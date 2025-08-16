Si pintas la casa para invierno debes saber que esta pintura es un método de calefacción alternativo

Especialistas han ideado una pintura que aseguran que puede funcionar como un sistema de calefacción para los días de frío. Tiene la misma pinta que una pintura normal pero la diferencia es que está hecha con grafeno. La ha presentado la empresa italiana BeDimensional y afirma que se puede usar en los hogares, aplicándola con brochas y rodillos, como cualquier otra. Es una pintura completamente diluida apropiada para en las paredes y techos realizados con los materiales de construcción comunes, como placas de yeso y paneles sándwich de PVC o poliuretano.

El porqué este sistema provoca calor se debe a que esta pintura tiene capacidad para generar calor a partir de energía eléctrica gracias al llamado efecto Joule, que se consigue simplemente conectándola a electrodos de cobre. El calor se distribuye de forma homogénea, estable y uniforme mediante radiación infrarroja de onda larga y este sistema totalmente es considerado por estos expertos como inocuo y de bajo consumo energético. BeDimensional SpA es una empresa dedicada a la producción industrial de materiales bidimensionales y ha certificado el rendimiento de este nuevo producto junto con un equipo de la italiana Universidad de Génova, a través de la empresa derivada universitaria BuildTech srl.

Según esta empresa, el ahorro energético en una casa, si se aplica esta pintura, puede representar de alrededor del 40 % en comparación con los radiadores tradicionales , lo que le permite competir con soluciones más sostenibles como las bombas de calor.

Las pruebas técnicas y simulaciones que realizaron estos organismos se centraron en medir la alta conductividad térmica y la facilidad de instalación de la pintura de grafeno, aplicable tanto a superficies de edificios nuevos como existentes, incluyendo aplicaciones industriales y comerciales. BeDimensional la define como adecuada para espacios críticos como baños, cocinas o sótanos , lo que ayuda a limitar la formación de condensación y moho. Además, se observó una mejora significativa del confort acústico en las habitaciones.

Además, realizaron pruebas privadas que demuestran que, en comparación con los radiadores tradicionales, ahorran espacio en el hogar y reducen el consumo energético en un 40 % de media. Su temperatura superficial a plena potencia supera los 110 °C y su consumo medio es de 35 W/m² , lo que puede resultar muy competitivo para la calefacción de edificios de bajo consumo energético.

Sin embargo, utilizando como referencia un sistema de calefacción por suelo radiante conectado a una bomba de calor, "el sistema de grafeno demostró una mayor eficiencia energética, con un menor consumo energético anual, menores costes operativos y sin necesidad de mantenimiento", aseguran estos expertos.