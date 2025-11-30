Su jefe le paga una bonificación de casi 75.000 euros en lugar de los 500 acordados: su decisión no gustó para nada a la empresa

Una bonificación de casi 75.000 euros por error. Esta cantidad es la que ha recibido un empleado ruso. Su superior le comunicó que recibiría una compensación por productividad de 500 euros, pero el dinero, claramente, se multiplicó con creces. El empleado se negó a pagar la diferencia, y tal como apunta el diario francés Le Figaro, el caso ha llegado a los tribunales.

Tal y como reza la publicación, el hombre, que trabajaba en una fábrica en Jan de Mansiisk, una ciudad en la Rusia central, esperaba impacientemente una prima de 500 euros. Sin embargo, la suma prometida nunca llegó, en su lugar, recibió un ingreso de 74.000 euros. Claramente, se trataba de un error.

El estupor y la alegría resulto ser efímero. El departamento de contabilidad de la empresa se dio cuenta pronto de su error. De hecho, el dinero en cuestión estaba destinado a pagar a los 34 empleados de otra filial del grupo. Por todo ello, su jefe le pidió que devolviera los fondos. Esta orden no fue nada agradable para el empleado, que según la información publicada, ofreció quedarse con la importante suma de dinero a cambio de una reducción salarial del 20%. Obviamente, la oferta no sedujo a la dirección de la compañía.

Con el objetivo de hacerse con el dinero, el afectado "investigó mucho", "descubriendo que si el error era técnico, podía optar por quedarse con el pago en exceso, lo que finalmente le convenció". Por ello, decidió cambiar su vida "por precaución": compró una moto nueva, cambió su número de teléfono y se mudó con toda su familia. "Temía por su seguridad".

El tribunal de primera instancia falló a favor de la empresa, considerando que la transferencia no podía considerarse salarial. Por ello, el empleado recurrió, dejando que el Tribunal Supremo decidiera sobre un posible reembolso. Si es declarado culpable, se enfrenta a hasta diez años de prisión.