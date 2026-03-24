Tales de Mileto, filósofo matemático griego: "La esperanza es el único bien que todos los hombres tienen en común; quienes no tienen nada más, aún conservan la esperanza"

Tales de Mileto fue un gran matemático y filósofo, precursor de todos los que vinieron luego: Pitágoras, Sócrates, Platón o Arquímedes.

Es uno de los 'dichos' que más usamos: "La esperanza es lo último que se pierde" o que se debería si eres muy pesimista. Una idea tan antigua como el hombre, o al menos como en tiempos de la Antigua Grecia, cuna de grandes filósofos y matemáticos como Tales de Mileto, que revolucionó igualmente una y otra, como hiciera también Pitágoras.

La frase atribuida a Tales es más completa que el dicho: "La esperanza es el único bien que todos los hombres tienen en común; quienes no tienen nada más, aún conservan la esperanza". Resume una idea muy antigua, pero todavía vigente: la esperanza como último recurso universal del ser humano. Incluso en situaciones de pérdida total —material, social o emocional—, lo que permanece es esa expectativa de que algo puede cambiar.

Qué significa realmente esta frase



Tales, considerado uno de los primeros filósofos de la historia, buscaba explicaciones racionales del mundo, pero también reflexionaba sobre la condición humana. Aquí introduce un matiz importante: la esperanza no depende de lo que tienes, sino de lo que aún puedes imaginar o esperar.

No es un bien material, ni una cualidad exclusiva de unos pocos. Es, según esta idea, el único recurso que no se agota aunque todo lo demás desaparezca.

Una lectura más crítica



Sin embargo, esta afirmación también admite una interpretación más escéptica. La esperanza puede ser un motor para actuar o una ilusión que retrasa decisiones. Filósofos posteriores han debatido este punto. Para algunos, la esperanza impulsa el cambio. Para otros, puede convertirse en una forma de resignación si sustituye a la acción.

El concepto de esperanza es más relevante que nunca, porque, a pesar de que parece que cada vez tenemos más opciones de vida y herramientas, el vacío se acrecienta y surge la desesperanza no ya por conseguir metas, sino la vital. Perder toda esperanza por no ver sentido a la vida.

En contextos actuales —crisis económicas, conflictos o incertidumbre— esta idea sigue teniendo peso. De hecho, en psicología moderna se ha estudiado la esperanza como un factor clave en la resiliencia, la salud mental y la capacidad de adaptación.

No es solo una intuición filosófica: hay evidencia de que mantener expectativas positivas influye en el comportamiento y en la recuperación ante situaciones adversas.

La frase de Tales no es solo una reflexión optimista. Es también un recordatorio incómodo: cuando todo falla, lo único que queda es la actitud con la que afrontas lo que viene. Y eso, según esta tradición filosófica, es lo único que realmente comparten todos los seres humanos.

Un poco sobre Tales de Mileto

Tales de Mileto es uno de los padres de la filosofía y de la ciencia occidentales, y también como una de las figuras fundacionales de la geometría y la astronomía.

Entre sus logros, buscó una explicación racional del mundo sin recurrir a mitos y propuso que el arjé (principio de todas las cosas) es el agua, dando una respuesta naturalista a la pregunta por el origen.

Se le atribuye el llamado Teorema de Tales (relación de triángulos semejantes en una circunferencia o entre rectas paralelas), clave en geometría elemental. Las fuentes antiguas (Heródoto) le atribuyen también la predicción de un eclipse solar ocurrido hacia el 585 a. C., que habría interrumpido una batalla entre medos y lidios.

Se le atribuyen otras frases como: