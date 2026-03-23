Heráclito, filósofo griego: "No está bien ocultar la propia ignorancia, sino descubrirla y ponerle remedio"

Heráclito de Éfeso fue un filósofo presocrático de la Grecia antigua. Vivió entre el 540 y el 480 a.C. y se crio en el seno de una familia aristócrata. A lo largo de su vida se dedicó a escribir aforismos que han llegado a la actualidad gracias a la difusión de sus sucesores. También hizo un tratado filosófico llamado "Sobre la naturaleza", el único texto que se considera de su puño y letra.

Sus enseñanzas siguen siendo importantes en la actualidad y muchas personas las tienen en cuenta. Al fin y al cabo, los filósofos de la Grecia antigua sentaron las bases del pensamiento occidental.

Por eso no es extraño encontrar frases de Sócates, Platón, Aristóteles o Pitágoras en libros actuales o en boca de personas reconocidas que quieren seguir transmitiendo su legado.

Muchas de estas frases tienen relación con la política, y aunque estuvieron pensadas en la época de la antigua Grecia, a día de hoy continúan siendo válidas. Hay también consejos relacionados con la educación o la cultura, y otros de mayor profundidad que hacen mención a las carencias del ser humano, como la ignorancia.

Esto pensaba Heráclito sobre la ignorancia humana

Una de las frases más conocidas de Heráclito es la siguiente: "No está bien ocultar la propia ignorancia, sino descubrirla y ponerle remedio".

A algunos les puede parecer extraño, pues a veces lo más inteligente es ocultar la ignorancia sobre un asunto concreto y simplemente escuchar a los que saben. Sin embargo, Heráclito defendía lo contrario: es mejor reconocer abiertamente que no tienes conocimientos sobre un tema, ya que se trata del primer paso para aprender.

Ocultar la ignorancia es un mecanismo de defensa. A nadie le gusta quedar mal y que los demás sean conscientes de su desconocimiento. Pero Heráclito pensaba que no estaba bien, porque si escondes lo que no sabes nunca te ayudarán o te prestarán información para que puedas ampliar tus conocimientos.

Además, ser consciente de tu ignorancia no sólo es un ejercicio de humildad, sino que también esconde cierta sabiduría. No todo el mundo es capaz de percatarse de sus carencias. Aquí entra en juego el famoso "Sólo sé que no sé nada" de Sócratres.

Pero ojo, no consiste únicamente en reconocerlo. Una vez has admitido tu ignorancia llega el momento de ponerle remedio, tal y como pedía Heráclito.

Otras frases de Heráclito

La reflexión sobre la ignorancia no es la única interesante de Heráclito de Éfeso. Lo cierto es que tiene una gran cantidad de frases sobre temas diversos que te acaban haciendo pensar. Estas son las más importantes:

Este mundo, que es el mismo para todos, no ha sido creado por ninguno de los dioses ni de los hombres, sino que fue siempre, es y será fuego eternamente vivo que se enciende según un orden regular y se apaga según un orden regular.

La naturaleza ama ocultarse.

Lo sabio es la meta del alma humana y, a medida que se avanza en sus conocimientos, va alejando a su vez el horizonte de lo desconocido.

Los hombres despiertos no tienen más que un mundo, pero los hombres dormidos tienen cada uno el suyo.

Los que buscan oro excavan mucha tierra y encuentran poco.

No encontrarás los confines del alma ni aún recorriendo todos los caminos; tal es su profundidad.

No hagas reír hasta el punto de dar motivo a más risa.

Siendo común la razón, casi todos viven como si tuviera una razón particular.

Si todas las cosas se convirtieran en humo, conoceríamos por la nariz.

Sin esperanza se encuentra lo inesperado.

Como puedes ver, todas estas frases tienen una profunda carga filosófica y reflexiva, y se pueden aplicar en diferentes ámbitos de la vida.