Pitágoras, filósofo y matemático griego: "Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres"

La sabiduría de Pitágoras sigue siendo muy útil en la actualidad

Recurrir a las enseñanzas de los filósofos griegos siempre es una buena idea. Muchos de sus consejos siguen vigentes y pueden ayudar a construir una sociedad mejor, especialmente en los tiempos convulsos que corren.

Sócrates, Platón o Aristóteles han dejado frases que han trascendido al tiempo y que conviene repasar. También es el caso de Pitágoras, conocido por el teorema de los triángulos rectángulos al que dio nombre: a^2 + b^2 = c^2.

Y Pitágoras no sólo es conocido en el campo de las matemáticas, también tuvo aportes notables en la música (descubrió que los elementos básicos de la música están influenciados por las matemáticas) y en la cosmología, ya que fue de los primeros pensadores en proponer que la tierra es esférica.

Pitágoras: orígenes y muerte

Pitágoras nació alrededor del 570 a.C. en Grecia, concretamente en la isla de Samos. No hay demasiados datos sobre su juventud, aunque se dice que viajó por Egipto y Babilonia, y que le sirvió para obtener conocimientos en aritmética, geometría y astronomía.

Tras cumplir los 40 años fundó la escuela pitagórica en el sur de Italia. Sus principios podrían resumirse en los siguientes conceptos:

Matemáticas como esencia de lo existente: Pitágoras defendía que el universo estaba regido por las matemáticas, y que todo se podía explicar en base a sus leyes.

como esencia de lo existente: Pitágoras defendía que el universo estaba regido por las matemáticas, y que todo se podía explicar en base a sus leyes. Religión : creía en la reencarnación de las almas y la purificación de la misma mediante el conocimiento.

: creía en la reencarnación de las almas y la purificación de la misma mediante el conocimiento. Cosmología : La Tierra no es el centro del universo, sino que gira alrededor de un elemento central junto al resto de astros.

: La Tierra no es el centro del universo, sino que gira alrededor de un elemento central junto al resto de astros. Música: las leyes de la armonía musical están relacionadas con sus conocimientos matemáticos.

Sus ideas fueron influyentes en filósofos posteriores como Platón, especialmente en lo que se refiere al concepto del alma.

Pitágoras muró alrededor del 495 a.C., después de que un grupo de exaltados atacase su escuela y tuviese que huir del sur de Italia.

La educación como salvación

Una de sus frases más conocidas es una profunda defensa de la educación: "Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres".

Su significado es tan evidente como necesario. Una buena educación aporta conocimientos y herramientas suficientes a las personas como para que elijan siempre el camino correcto. Pitágoras, por lo tanto, creía que los actos delictivos o la mala conducta estaban relacionados con una formación deficiente.

Según Pitágoras, es mejor educar a una persona desde su infancia que castigarla posteriormente. Un niño que haya sido educado en los valores éticos y el pensamiento crítico tendrá menos posibilidades de ejercer el mal cuando sea adulto. Es, al menos, lo que defendía el filósofo griego.

Otras frases de Pitágoras

Y esta no es la única enseñanza de Pitágoras que puedes poner en práctica a día de hoy. Aquí tienes una lista de sus frases más interesantes:

Con orden y tiempo se encuentra el secreto de hacerlo todo, y de hacerlo bien.

Economizad las lágrimas de vuestros hijos, para que puedan regar con ellas vuestra tumba.

El hombre es mortal por sus temores e inmortal por sus deseos.

El número es el que rige las formas y las ideas, y la causa de los dioses y los demonios.

El silencio es la primera piedra del templo de la filosofía.

La felicidad que debemos a nuestro amigo es una cosa sagrada, que no permite la más leve ironía.

No habléis de vuestra dicha a un hombre que no sea tan feliz como vosotros.

No reconozcas como superior más que al hombre que sea mejor que tú.

Prefiere el bastón de la experiencia al carro rápido de la fortuna. El filósofo viaja a pie.

Todas las frases de Pitágoras son atribuidas por otros autores a los que influenció, ya que no hay constancia de un texto escrito de su puño y letra.