Tamires, autónoma a la que no pagaban, gana en el juzgado con abogados de inteligencia artificial: "Sentía que recuperarlo podía ser demasiado estresante, caro y lento"

El desarrollo de la inteligencia artificial (IA) está avanzando a pasos agigantados en todos los sectores. El último hito se ha producido en el ámbito judicial. Por primera vez, un sistema de IA ha conseguido ganar un juicio.

La victoria judicial ha corrido a cargo de Garfield AI, que en 2025 se convirtió en el primer bufete de abogados basado en IA del Reino Unido en recibir la autorización reglamentarias de las autoridades judiciales británicas.

Philip Young, un antiguo abogado litigante de Londres, es el fundador de Garfield AI. En declaraciones a Financial Times, ha explicado que el bufete de IA se encargó de proporcionar todos los documentos necesarios para el juicio, incluida la redacción de las declaraciones de los testigos.

El juicio se celebró el mes pasado en el Tribunal del Condado de Wandsworth. Se trataba de una demanda interpuesta por Tamires Camal Taquidir, una autónoma a la que una empresa no le había pagado la cantidad de dinero acordada por su trabajo.

"Es un momento histórico para el acceso a la justicia"

El fundador de Garfield AI ha expresado que "este es un momento histórico, no solo para Garfield AI, sino también para el acceso a la justicia. Durante demasiado tiempo, las empresas se han visto obligadas a dar por perdidas las deudas porque el coste, el tiempo y el estrés que supone un litigio hacían que reclamarlas no resultara rentable".

No obstante, Philip Young ha dejado claro que "la IA no ha sustituido al juez, al abogado ni al sistema jurídico. Lo que ha hecho ha sido hacer que el proceso sea más accesible, más eficiente y más asequible".

Por su parte, Tamires Camal Taquidir, la autónoma demandante, ha destacado que el bufete de abogados basado en IA le permitió reclamar la cantidad impagada de una forma más asequible y rápida. "Me debían dinero por un trabajo que había realizado, pero me parecía que el proceso para recuperarlo podía resultar demasiado estresante, caro y lento. Garfield me permitió presentar la reclamación y seguir adelante", ha subrayado.