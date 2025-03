Tengo 28 años y repetí curso: ahora cobro 5.000 euros al mes y mis jefes no saben lo poco que tengo que hacer

La historia de Simon Duiker se ha vuelto inspiradora en Alemania. Este joven, de 28 años, trabaja en el departamento de gestión de proyectos de una empresa ferroviaria, pero afirma que su camino ha sido duro. En sus inicios, confiesa que no le gustaba estudiar, y que incluso fue repetidor en el instituto. Una experiencia que no le sirvió para acabar en éxito.

Según cuenta él mismo en el medio alemán Zeit Online, estudió administración de empresas internacionales. "Durante mi carrera, siempre trabajé como becario, entre otras cosas en la empresa en la que estoy ahora". En este puesto, "a veces me sentía poco desafiado, por lo que al principio no sabía si debía solicitar un contrato indefinido".

En cuanto a su contrato, "trabajo 35 horas. Pero como todavía soy bastante nuevo y no asumo tanta responsabilidad, a veces es un poco menos". En este sentido, trabaja en la oficina dos días a la semana, y otros dos desde casa. "Mis jefes no saben que tengo tan poco que hacer. Mis compañeros me dijeron que aún tenía que disfrutar de la tranquila fase inicial".

Además, "ganó 5.300 euros al mes". "Estamos sujetos a los acuerdos de negociación colectiva en IG Metall, que permiten aumentos salariales regulares. Los pagos especiales, como los aguinaldos y las vacaciones, suman unos 8.000 euros al año. Con todo junto, gano unos 71.000 euros al año", revela. Asimismo, se embolsa algo más de dinero al mes trabajando unas cuentas noches en una pizzería.

"Siento que mi salario, sobre todo a mi edad, es muy bueno", dice. "En comparación con mis amigos y antiguos compañeros de estudio, gano mucho. Mi vida se siente ordenada, tengo un trabajo que disfruto y mucho tiempo libre", celebra.

El joven alemán también habla de sus gastos. Cualquiera que podría tener un joven: Ropa, transporte, ocio, viajes, internet, o suscripciones en plataformas como Netflix o Spotify. Con todo esto, concluye que es capaz de ahorrar hasta 500 euros mensuales.