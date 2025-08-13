Todo sobre la huelga de Ryanair: fechas clave, vuelos y aeropuertos afectados y cómo reclamar

A partir del viernes 15 de agosto, el personal de Azul Handling, la empresa que presta servicios de asistencia en tierra para Ryanair en España, inicia una huelga de alcance nacional convocada por los sindicatos UGT y CGT. La protesta, que no involucra a pilotos ni a tripulantes de cabina, afectará a facturación, embarque, gestión de equipajes y asistencia a aeronaves, lo que previsiblemente provocará retrasos y cancelaciones en los vuelos de la aerolínea, especialmente durante fechas de alta demanda.

Fechas clave de la huelga

La huelga comienza con tres jornadas consecutivas: 15, 16 y 17 de agosto. A partir de ahí, se repetirá todos los miércoles, viernes, sábados y domingos hasta el 31 de diciembre de 2025.

En total, la huelga abarcará 76 días de paro.

Los horarios de huelga serán de 5:00 a 9:00 h, 12:00 a 15:00 h y 21:00 a 23:59 h.

En algunos aeropuertos, como el de Madrid-Barajas, los paros podrían tener un formato de huelga de 24 horas.

Algunas fechas clave que se verán afectadas:

30 y 31 de agosto (fin de semana clave de vacaciones)

6-7 y 13-14 de septiembre

11-12 de octubre

20-21 y 27-28 de diciembre

31 de diciembre

Aeropuertos y vuelos afectados por la huelga

Afectará a todas las bases de Ryanair en España, donde Azul Handling presta servicio. Son:

Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Alicante

Palma de Mallorca, Ibiza, Girona

Santiago de Compostela

Tenerife Sur y Lanzarote

No se verán directamente afectados los vuelos de Ryanair en los aeropuertos sin base fija de la compañía: Almería, Asturias, Castellón, Fuerteventura, Gran Canaria, Menorca, Murcia, Reus, Santander, Tenerife Norte, Vigo, Vitoria y Zaragoza. Sin embargo, estos trayectos podrían sufrir retrasos indirectos debido al efecto en cadena sobre el resto de la red.

Los motivos de la huelga de Ryanair

Según UGT y CGT, los motivos son múltiples:

Falta de empleo estable y consolidación de jornada para personal fijo a tiempo parcial.

Coacciones y sanciones desproporcionadas a quienes rechazan hacer horas complementarias, con castigos de hasta 36 días sin empleo ni sueldo.

Incumplimiento de los dictámenes de la Comisión Paritaria del convenio sectorial.

Restricciones a la reincorporación tras una baja médica y dificultades para ejercer el derecho a la conciliación familiar.

Los sindicatos denuncian una estrategia continuada de precarización laboral por parte de Azul Handling, que según afirman “vulnera derechos básicos recogidos en el convenio colectivo y en el Estatuto de los Trabajadores”.

La convocatoria se amplió al ámbito nacional después de que fracasaran las negociaciones previas, y aunque se ha solicitado mediación al SIMA, hasta el momento no ha habido avances ni apertura al diálogo por parte de la empresa, según CGT.

Qué hacer en caso de cancelación del vuelo por la huelga

En caso de cancelaciones o grandes retrasos, el Reglamento Europeo 261/2004 establece varios derechos para los pasajeros:

Reembolso del billete en un máximo de 7 días.

Vuelo alternativo en condiciones similares o cuando convenga al pasajero.

En caso de pernocta obligada, la compañía debe ofrecer alojamiento gratuito.

Compensaciones económicas:

Hasta 250 € en vuelos de menos de 1.500 km.

Hasta 400 € entre 1.500 y 3.500 km.

Hasta 600 € para trayectos superiores a 3.500 km.

No obstante, si la aerolínea demuestra que la cancelación se debió a "circunstancias extraordinarias" (como podría alegarse en una huelga de personal de tierra), la compensación puede no aplicarse, aunque sí deben cubrirse los gastos derivados y ofrecer transporte alternativo o reembolso.

Para reclamar:

Accede a la web de Ryanair con el número de reserva y el correo electrónico de compra.